Verletzungs-Schock beim HSV: Star fällt lange aus

Nach einem harten Foul im Stadtderby beim FC St. Pauli muss der junge Norweger möglicherweise operiert werden.
Schon vor dem Hamburg-Derby liefern beide Fanlager ordentlich ab. Bei den jeweiligen Fanmärschen herrscht eine ausgezeichnete Stimmung.
SID
Fußball-Bundesligist Hamburger SV muss wie befürchtet länger auf Alexander Rössing-Lelesiit verzichten.

Wie der Aufsteiger nach MRT-Untersuchungen am Sonntagnachmittag mitteilte, zog sich der Angreifer im Stadtderby beim FC St. Pauli „einen hochgradigen Riss der Syndesmose im rechten Sprunggelenk“ zu und wird „mehrere Monate“ fehlen.

Am Montag sollen weitere spezielle Untersuchungen folgen, anhand derer entschieden wird, ob eine Operation erforderlich ist.

Bundesliga: Rössing-Lelesiit wurde heftig gefoult

Rössing-Lelesiit war am Freitagabend in der Anfangsphase des Stadtderbys heftig von Adam Dzwigala gefoult worden und musste frühzeitig ausgewechselt werden.

In der laufenden Saison kommt der 19 Jahre alte Norweger wettbewerbsübergreifend auf 14 Einsätze, wartet aber noch auf einen Treffer.

