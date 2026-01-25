Verletzungs-Schock beim HSV: Star fällt lange aus

SID 25.01.2026 • 18:52 Uhr Nach einem harten Foul im Stadtderby beim FC St. Pauli muss der junge Norweger möglicherweise operiert werden.

Fußball-Bundesligist Hamburger SV muss wie befürchtet länger auf Alexander Rössing-Lelesiit verzichten.

Wie der Aufsteiger nach MRT-Untersuchungen am Sonntagnachmittag mitteilte, zog sich der Angreifer im Stadtderby beim FC St. Pauli „einen hochgradigen Riss der Syndesmose im rechten Sprunggelenk“ zu und wird „mehrere Monate“ fehlen.

Am Montag sollen weitere spezielle Untersuchungen folgen, anhand derer entschieden wird, ob eine Operation erforderlich ist.

Bundesliga: Rössing-Lelesiit wurde heftig gefoult

Rössing-Lelesiit war am Freitagabend in der Anfangsphase des Stadtderbys heftig von Adam Dzwigala gefoult worden und musste frühzeitig ausgewechselt werden.