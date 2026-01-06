Transfer-Überraschung beim FC Bayern! Das steckt dahinter

SPORT1 06.01.2026 • 13:27 Uhr Der FC Bayern schlägt völlig unerwartet auf dem Transfermarkt zu und holt einen Spieler, der nicht spielen darf. Nun erklärt Christoph Freund den Deal.

Der Wechsel von Bara Sapoko Ndiaye zum FC Bayern hat durchaus für Verwunderung gesorgt. Zum einen, weil die Münchner im Winter eigentlich nicht auf dem Transfermarkt tätig werden wollten. Und zum anderen, weil der 18-Jährige mit einem Spielverbot belegt ist.

Der Youngster, der für ein halbes Jahr von den Gambinos Stars aus Gambia ausgeliehen ist, darf nicht in Pflichtspielen für die U23 oder die U19 auflaufen - dies bestätigte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund mit Verweis auf die strengen FIFA-Regularien. Was also ist der Plan hinter dem Deal?

„Wir haben eine Kooperation mit den Gambino Stars”, sagte Freund. Sapoko Ndiaye sei bereits häufiger zu Gast gewesen, „und hat auch schon bei der U23 und den Profis mittrainiert. Jetzt wird er für das nächste halbe Jahr bei uns sein, um sich an das Niveau in Europa zu gewöhnen und sich weiterzuentwickeln.“

FC Bayern: Freund bestätigt Spielverbot von Neuzugang

Bei dem zentralen Mittelfeldspieler aus dem Senegal handele es sich „um ein sehr großes Talent, das wir noch besser kennenlernen wollen“, erklärte Freund weiter.

Und so werde er „jetzt erst einmal bei den Profis mittrainieren, und wir schauen, wo er zunächst Minuten sammeln kann – etwa bei Testspielen sowohl bei der U23 als auch der U19." Pflichtspiele dürfe er im U-Bereich „wegen der strengen FIFA-Regularien“ in diesem Altersabschnitt nicht bestreiten.

Gemeint ist eine Regelung, die Ausländer betrifft, die nicht aus der EU stammen. Diese dürfen in den allermeisten Fällen nicht in Nachwuchsmannschaften und auch nicht in zweiten Mannschaften auflaufen.

Eine Verpflichtung ist ausschließlich für den Profi-Bereich zugelassen, Spieler müssen zudem mindestens 18 Jahre alt sein.

So kam Sapoko Ndiaye zum FC Bayern

„Wichtig ist erstmal die Akklimatisierung“, sagte Freund noch. Ob Sapoko Ndiaye tatsächlich schon für die erste Mannschaft des Rekordmeisters zur Option werden könnte, ließ er offen.

Sapoko Ndiaye hat den Weg nach München über das Joint Venture des FC Bayern „Red & Gold Football” gefunden. Dabei handelt es sich um ein 2023 gestartetes Projekt, das die Bayern mit dem MLS-Klub Los Angeles FC vorantreiben. Mehrere internationale Klubs gehören zu der Kooperation - unter anderem auch die Akademie der Gambinos Stars Africa, der Sapoko Ndiaye entstammt.