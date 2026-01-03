Trauriger Hintergrund! Vertrag von RB-Star aufgelöst

Maximilian Lotz 03.01.2026 • 15:21 Uhr Kevin Kampl verlässt RB Leipzig und kehrt in seine Heimat zurück. Der Schritt hat familiäre Gründe.

Kevin Kampl kehrt RB Leipzig den Rücken. Der ursprünglich bis Sommer laufende Vertrag des Mittelfeldspielers wird zum 31. Januar einvernehmlich aufgelöst. Das teilten die Sachsen am Samstag mit.

Der 35-Jährige hatte im Oktober einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Sein Bruder Seki starb im Alter von 51 Jahren.

Kampl mit emotionaler Botschaft

Seither war Kampl von seinem Klub freigestellt, um seiner Familie in seiner Heimatstadt Solingen beizustehen.

„Die vergangenen Monate waren für meine Familie und mich sehr emotional und von tiefer Trauer geprägt. Der plötzliche Verlust meines Bruders hat mir schmerzlich vor Augen geführt, wie wertvoll Zeit ist und wie wichtig es ist, sie mit den Menschen zu verbringen, die einem am nächsten stehen“, schrieb Kampl in einer Botschaft an die Fans.

Als weiteren Grund nannte der gebürtige Solinger die gesundheitlichen Probleme seines Vaters. Er möchte daher „mehr gemeinsame Zeit mit ihm verbringen“, fügte Kampl hinzu. „Zeit, die nicht zurückkommt.“

Kampl ist „im Reinen mit dieser Entscheidung“

„So schwer mir dieser Schritt fällt, manche Entscheidungen im Leben stehen über dem Fußball“, ergänzte Kampl. „So wie jetzt habe ich mir diesen Abschied eigentlich nicht vorgestellt. Doch manchmal verlangt das Leben andere Prioritäten, und ich bin im Reinen mit dieser Entscheidung.“

Er schloss nicht aus, „irgendwann irgendwo noch einmal auf den Platz“ zurückzukehren, „auch wenn es sich derzeit absolut unrealistisch anfühlt“.

RB-Boss Schäfer äußert „allergrößten Respekt“ vor Kampl

RB-Geschäftsführer Marcel Schäfer zeigte sich verständnisvoll. „Seine Entscheidung, in dieser Situation die Kräfte ausschließlich für seine Familie zu bündeln, verdient allergrößten Respekt und unterstreicht einmal mehr seinen einwandfreien Charakter“, sagte Schäfer.

Kampl spielte seit 2017 für die Leipziger. Der langjährige Leistungsträger soll im Rahmen des Heimspiels gegen den FC Bayern am 17. Januar offiziell verabschiedet werden.

„Wir wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste, viel Kraft und werden ihn selbstverständlich gebührend verabschieden. Auch danach steht die Tür bei RB Leipzig für Kevin immer offen“, sagte Schäfer.

Schäfer würdigt Kampl

Kampl war im Sommer 2017 von Bayer Leverkusen nach Leipzig gewechselt und hatte 283 Pflichtspiele für den Klub absolviert. Er erzielte 13 Tore und bereitete 23 weitere vor. Mit RB gewann Kampl zweimal den DFB-Pokal (2022, 2023) und den Supercup (2023), zudem erreichte er das Halbfinale der Champions League.