FC Bayern: Leichter Rückfall bei Musiala

Niklas Senger 06.01.2026 • 20:57 Uhr Jamal Musiala fehlte dem FC Bayern im Testspiel gegen RB Salzburg. Max Eberl bestätigt einen leichten Rückfall beim Edeltechniker.

„Jamal hat in den Trainingsbelastungen noch ein minimales Gespür dafür gehabt. Es war eine Vorsichtsmaßnahme“, erklärte Sportvorstand Max Eberl nach der Partie.

„Er hat sich Anfang Juli verletzt und ist im Dezember ins Mannschaftstraining eingestiegen. Es ist normal, dass du nach einer so langen Zeit auch in der Belastung einen wirklich minimalen Dämpfer bekommst und ein bisschen was spürst“, offenbarte der FCB-Boss weiter.

Musiala? „Eine Frage von Tagen“

Dennoch stellte Eberl mit Blick auf das angestrebte Comeback von Musiala auch klar: „Wir wollen da kein Risiko eingehen, aber es ist eine Frage von Tagen.“

Im Interview mit Münchner Merkur/tz hatte Sportdirektor Christoph Freund zuletzt hoffnungsvoll verkündet: „Ein Einsatz im Januar ist mehr als realistisch.“