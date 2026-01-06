FC Bayern: Leichter Rückfall bei Musiala

Nach seiner schweren Verletzung bei der Klub-WM muss der FC Bayern weiterhin auf das Comeback von Jamal Musiala warten. Auch beim 5:0-Sieg im Testspiel gegen RB Salzburg fehlte der Nationalspieler am Dienstag im Kader.
Leichter Rückfall bei Musiala
„Jamal hat in den Trainingsbelastungen noch ein minimales Gespür dafür gehabt. Es war eine Vorsichtsmaßnahme“, erklärte Sportvorstand Max Eberl nach der Partie.
„Er hat sich Anfang Juli verletzt und ist im Dezember ins Mannschaftstraining eingestiegen. Es ist normal, dass du nach einer so langen Zeit auch in der Belastung einen wirklich minimalen Dämpfer bekommst und ein bisschen was spürst“, offenbarte der FCB-Boss weiter.
Musiala? „Eine Frage von Tagen“
Dennoch stellte Eberl mit Blick auf das angestrebte Comeback von Musiala auch klar: „Wir wollen da kein Risiko eingehen, aber es ist eine Frage von Tagen.“
Im Interview mit Münchner Merkur/tz hatte Sportdirektor Christoph Freund zuletzt hoffnungsvoll verkündet: „Ein Einsatz im Januar ist mehr als realistisch.“
Vor der Partie gegen RB unterstrich auch Trainer Vincent Kompany die Hoffnung auf ein baldiges Comeback des Bayern-Stars. „Wir haben gesagt, wenn er in einem der nächsten drei Spiele vielleicht ein paar Minuten bekommt, dann sind wir zufrieden“, sagte Kompany, der ebenfalls anmerkte: „Alles läuft positiv.“