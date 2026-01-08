Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

"Voll Energie und Power": Winter-Neuzugang direkt in HSV-Startelf?

Winter-Neuzugang in HSV-Startelf?

Der Winterzugang des Hamburger SV, Damion Downs, soll für mehr Torgefahr sorgen.
Viel los beim HSV. In der Wintertransferperiode geht es in der Hansestadt hin und her. Während Bayern-Leihgabe Daniel Peretz sich aus dem Verein streikt, gibt es im Sturm einen neuen Hoffnungsträger.
SID
Der Winterzugang des Hamburger SV, Damion Downs, soll für mehr Torgefahr sorgen.

Merlin Polzin sieht Winterzugang Damion Downs offenbar als Startelfkandidaten für den Jahresauftakt des Hamburger SV am Samstag.

„Er ist auf jeden Fall im Kader mit dabei und voller Energie und Power für das Spiel in Freiburg“, sagte Polzin vor der Partie im Breisgau (15.30 Uhr/Sky).

Polzin ist von Downs überzeugt

Downs sei „eine Option für mehr Spielzeit“, er wolle noch das Abschlusstraining abwarten, so Polzin. Der Stürmer, der bis Saisonende vom FC Southampton ausgeliehen ist, mache einen „extrem aufgeweckten Eindruck“, fügte Polzin an.

„Es hat sich bestätigt, dass eine gute Energie und Verbindung zwischen uns herrscht.“ Spielerisch solle der ehemalige Kölner seinen „Tiefgang, Tempo und seine Boxpräsenz“ einbringen.

Fehlen werden dem HSV in Freiburg unter anderem die erkrankten Fabio Baldé, Anssi Suhonen und Rayan Philippe. Auch Robert Glatzel ist nach seinem Muskelfaserriss noch nicht wieder fit. Yussuf Poulsen fehlt zudem länger.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite