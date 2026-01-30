Vorbild Benfica: Heidenheim bleibt mutig

SID 30.01.2026 • 12:38 Uhr Die Lage beim 1. FC Heidenheim war schon einmal besser. Doch Trainer Frank Schmidt hat Champions League geschaut, das soll seiner Elf in Dortmund helfen.

Platz 18. Die geteilt schwächste Abwehr der Liga. Die geteilt schwächste Offensive. Die Lage beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim war schon mal rosiger. Doch Trainer Frank Schmidt will sich nicht beirren lassen. „Ich denke in Chancen“, sagte er vor dem Gastspiel des Schlusslichts bei Borussia Dortmund am Sonntag (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER), Inspiration hat er in der Champions League gefunden.

„Wir sind nicht Inter Mailand“, sagte Schmidt zwar mit Blick auf den jüngsten BVB-Gegner in der Königsklasse, der Dortmund am vergangenen Mittwoch bezwungen hatte (2:0). Er glaube aber dran, „dass im Fußball Dinge passieren, an die keiner glaubt“, meinte Schmidt und verwies auf das Last-Second-Wunder in Lissabon, wo sich Benfica gegen Real Madrid (4:2) dank des Treffers von Torwart Anatolij Trubin noch einen Play-off-Platz gesichert hatte.

Heidenheim-Coach erzählt dramatische Szenen nach

„Denen fehlt ein Tor. Und alle im Stadion wissen es, nur die Mannschaft nicht. Und dann auf einmal merken alle, auch auf der Bank: Wir brauchen noch ein Tor“, erzählte Schmidt die dramatischen Szenen nach: „Der Torwart geht vor, die Flanke kommt perfekt und er macht den Ball direkt rein. Soll mir also keiner erzählen, dass im Fußball jedes Ergebnis schon vorher klar ist.“