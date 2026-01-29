"Totalschaden in Lissabon": Torhüter-Tor schockt Real

SID 29.01.2026 • 06:52 Uhr Real Madrid verpasst auf eine denkwürdige Weise die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale der Champions League.

José Mourinho jubelte wild mit einem Balljungen, und alle stürzten sich auf Anatolij Trubin: Nach dem sensationellen Tor in letzter Minute von Benfica Lissabons Keeper zum folgenreichen 4:2 (2:1) gegen das Starensemble von Real Madrid gab es im Estadio da Luz kein Halten mehr. „Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es war ein verrückter Moment“, sagte Held Trubin bei SportTV: „ich bin es nicht gewohnt, Tore zu schießen. Das ist das erste Mal, dass mir das passiert ist. Unglaublich.“

Die Ausnahmekönner des spanischen Rekordmeisters, auf die nun die ungeliebten Playoffs warten, werden sich dagegen viel anhören müssen. Die AS schrieb nach einem außergewöhnlichen Champions-League-Abend vom „Totalschaden in Lissabon“, das Hausblatt Marca von einer „schwarzen Nacht“, die Benficas Profis völlig konträr in Erinnerung behalten werden. Keiner der beiden Mannschaften schien in der Schlussphase so richtig klar zu sein, wie ihre tabellarische Situation beim Stand von 3:2 exakt aussieht.

Doch der Trainerstab und die Profis von Lissabon bekamen im letzten Moment einen Hinweis. „Ich hatte keine Ahnung, ob das 3:2 reichen würde, ich hatte keinen Anhaltspunkt“, gab Mourinho zu. Seine Mitspieler hätten auf dem Platz plötzlich „eine eins“ gezeigt, erklärte Trubin, „aber ich habe es nicht verstanden. Alle sagten mir, ich solle mich beeilen.“ Der Keeper traf - und Mourinhos Team sicherte sich in letzter Sekunde noch einen Platz unter den besten 24 und bleibt ebenfalls im Wettbewerb.

„Ein Sieg gegen Real Madrid hat immer eine große Bedeutung“, sagte Mourinho: „Dieser Sieg ist historisch, aus wirtschaftlicher Sicht wichtig und aus Prestige-Sicht noch wichtiger. Das Tor hätte fast das ganze Stadion zum Einsturz gebracht.“ Madrid-Star Jude Bellingham sagte dagegen, dass sich die Niederlage „schrecklich“ anfühle. Und Kylian Mbappe fügte selbstkritisch an: „Das ist nicht das Verhalten von Champions.“