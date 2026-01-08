FC Bayern: HSV-Leihe abgebrochen! Peretz bekommt seinen Wunsch

SID 08.01.2026 • 12:00 Uhr Der Torhüter hatte zuletzt auf dem Trainingsplatz des HSV gefehlt, um nach England zu wechseln.

Der von Bayern München an den Hamburger SV ausgeliehene Torwart Daniel Peretz hat seinen Willen bekommen. Der 25 Jahre alte Israeli darf seine Leihstation beim HSV abbrechen und sich ebenfalls per Leihe bis zum Ende der Saison beim FC Southampton beweisen. Das betätigten der englische Fußball-Zweitligist und die Bayern am Donnerstag.

„Ich möchte der Mannschaft helfen, in die Premier League zurückzukehren. Auch wenn es ein schwieriges Ziel ist, halte ich es für realistisch“, wurde der Schlussmann in einer Mitteilung zitiert. Teammanager in Southampton ist Tonda Eckert, auch der Technische Direktor Johannes Spors ist ein Deutscher.

FC Bayern könnte bei Peretz Gewinn einstreichen

Peretz hatte zuletzt auf dem Trainingsplatz des HSV gefehlt, um seinen Wechsel zu erzwingen. Laut Sky sicherte sich Southampton eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro. Diese würde höher ausfallen als die Ablösesumme, die Bayern im Jahr 2023 an Maccabi Tel Aviv gezahlt hatte. Damals überwiesen die Münchner fünf Millionen Euro.

Peretz war beim HSV nicht an Stammtorhüter Daniel Heuer Fernandes vorbeigekommen. Der Israeli kam nur zu zwei Einsätzen im DFB-Pokal. In München besitzt Peretz noch einen Vertrag bis 2028.