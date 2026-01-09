Wegen HSV: Wo dieser Bundesliga-Schiedsrichter nicht pfeifen wird

Philipp Heinemann , Martin Quast 09.01.2026 • 10:42 Uhr Patrick Ittrich war in der Vergangenheit häufig ein Experte für brisante Partien im Abstiegskampf. In dieser Saison wird er mit dem Tabellenkeller wohl nichts zu tun haben.

Der Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich wird in der heißen Phase dieser Saison wohl nicht im Abstiegskampf zum Einsatz kommen - obwohl er bislang häufig bei Partien mit Teams aus der unteren Tabellenregion an der Pfeife war.

Hintergrund ist Ittrichs Herkunft: Der 47-Jährige ist gebürtiger Hamburger - und darf als solcher keine Spiele des Hamburger SV leiten. Das bleibt aber nicht die einzige Einschränkung.

Im Interview mit SPORT1 verriet er: „Es ist ja auch so, dass man als Hamburger, wenn es gegen Ende der Saison geht, auch die Mannschaften nicht pfeift, die mit den anderen Mannschaften im Abstiegskampf sind.“ Soll heißen: Bei potenziellen Konkurrenten des HSV um die Ränge über dem Strich wird Ittrich auch nicht auf dem Platz stehen.

Ittrich eigentlich Spezialist für Abstiegskampf

Aktuell befinden sich die Rothosen auf Rang 13 der Tabelle, vier Punkte trennen sie vom Relegationsrang. Daher werde Ittrich „wahrscheinlich außen vor sein“, meinte er selbst: „Also, davon kann man ausgehen. Ich weiß nicht, wie sich die Saison noch entwickelt. Aber nach jetzigem Stand ist das so.“

Generell war der hauptberufliche Polizist häufiger bei brenzligen Spielen um den Klassenerhalt im Einsatz: „Da kann ich gut schlichten. Das sind Spiele, die gut zu mir stehen.“