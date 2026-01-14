FC Bayern: Urbig? Gospodarek hofft auf Neuer-Verlängerung

SID 14.01.2026 • 05:44 Uhr Uwe Gospodarek will den Bayern-Kapitän Manuel Neuer noch eine Saison sehen. Dies für Urbig die perfekte Chance zum Lernen sei.

Manuel Neuer (39) sollte beim Fußball-Rekordmeister Bayern München noch eine Saison dranhängen und seinen designierten Nachfolger Jonas Urbig formen - das wünscht sich Ex-Torhüter Uwe Gospodarek für seinen früheren Schützling. „Für seinen Reifeprozess wäre es perfekt, wenn diese Konstellation nochmal ein Jahr gehen würde“, sagte der ehemalige Kölner Torwarttrainer im Münchner Merkur/tz-Gespräch.

Es habe in München schon genügend Ersatztorhüter gegeben, die nach einer Beförderung „als Nummer eins mit dem Druck nicht zurechtgekommen“ seien. Man dürfe dazu nicht die „Mehrfachbelastung“ vergessen, warnte Gospodarek und erklärte mit Blick auf Urbig (22), den er beim 1. FC Köln betreut hatte: „Wenn so ein junger Kerl jeden dritten Tag abliefern muss, ist das schon eine Umstellung.“

Urbig? „In Manu hat er einen unglaublich guten Lehrmeister“

Dass Urbig seine Rolle als Nummer zwei annehme und alles aufsauge, lobte Gospodarek ausdrücklich. „Man merkt, dass Manuel Neuer deshalb komplett hinter ihm und seinem Weg steht“, sagte der 52-Jährige, der auch schon in der Jugend des FC Bayern gearbeitet hat. Urbig mache zudem „alles, was man dafür tun muss, an die Weltspitze zu kommen. Er will Bayerns Nummer eins werden – und der andere Weg ist dann sowieso vorgezeichnet. In Manu hat er einen unglaublich guten Lehrmeister.“