Werner fordert "breite Brust" im Topspiel - Ouédraogo fehlt

SID 16.01.2026 • 14:54 Uhr RB Leipzig will Revanche nehmen für das bittere 0:6 zum Saisonstart. Nicht zur Verfügung steht dabei aber Assan Ouédraogo.

Trainer Ole Werner vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig fürchtet im Topspiel zum Rückrundenauftakt gegen Rekordmeister Bayern München (18.30 Uhr/Sky) keine Wiederholung des 0:6-Debakels zum Saisonstart. "Es bleibt schwer. Es bleibt der schwerste Gegner der Bundesliga. Aber wir wollen zeigen, dass wir uns in ein paar Punkten weiterentwickelt haben", sagte Werner am Freitag.

Die in der Bundesliga noch ungeschlagenen Bayern seien der Favorit, dennoch wolle man mit "einer breiten Brust auftreten. Ich glaube, das hat sich die Mannschaft im letzten halben Jahr auch erarbeitet, dass man das tun kann", sagte Werner. Man werde gut verteidigen müssen, zugleich wolle man "mit den eigenen Waffen gefährlich" werden: "Das trauen wir uns alles zu. Ich habe weniger den Eindruck, dass das Hinspiel eine große Rolle spielt."

Die Münchner hatten RB zum Saisonstart keine Chance gelassen. Seither hat sich Leipzig stabilisiert und gesteigert, liegt nach 16 Spielen auf Rang drei. Der Rückstand auf Spitzenreiter München beträgt allerdings bereits 15 Zähler.