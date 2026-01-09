"Wirklich verschwendetes Geld, wenn man Harry Kane kauft"

Franziska Wendler 09.01.2026 • 12:08 Uhr Zieht ein Topklub die Ausstiegsklausel von Bayern-Star Harry Kane? Ex-Stürmer Michael Owen warnt davor.

Wie geht es mit Harry Kane weiter? Die langfristige Zukunft des Stürmers ist aktuell noch unklar. Sein Arbeitspapier beim FC Bayern läuft bis 2027, der Rekordmeister würde dieses gerne vorzeitig verlängern. Auch der 32-Jährige selbst soll einer Verlängerung in München grundsätzlich offen gegenüberstehen.

Nun hat sich auch der frühere englische Stürmer Michael Owen zu der Personalie geäußert.

„Die Sache ist die: Man kann in seiner Karriere und in seinem Leben noch so gut durchdachte Pläne haben - es kommt darauf an, wer einen braucht, wer einen will, es muss einfach der perfekte Zeitpunkt sein“, sagte er im Interview mit Goal.

Kane besitzt Ausstiegsklausel

„Wenn man Harry Kane vor acht Jahren gefragt hätte: ‚Glaubst du, dass du einmal bei Bayern München landen wirst?‘, hätte er wahrscheinlich nein gesagt. Vielleicht bei Manchester United, vielleicht bei Manchester City, vielleicht sogar bei Real Madrid oder Barcelona, aber ich glaube nicht, dass Bayern München zu den sechs Top-Teams gehört hätte, bei denen er sich vorstellen konnte, zu spielen.“

Und weiter: „Allerdings hatte Manchester United zu dieser Zeit wirklich zu kämpfen. Möchten Sie zu einem Verein gehen, der so aussieht, als würde er nicht viel gewinnen? Ich weiß auch nicht, ob sie das Geld dafür hatten. Manchester City hatte gerade Haaland gekauft. Mbappé unterschrieb bei Real Madrid zu einem Zeitpunkt, als er hätte gehen können. Lewandowski bei Barcelona. Es muss alles perfekt zusammenpassen.“

Kane besitzt bei den Bayern dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro, diese müsste aber bereits in diesem Winter gezogen werden. Laut der spanischen Zeitung Sport soll das Kane-Management zuletzt Kontakt zu mehreren europäischen Klubs und Vereinen in Saudi-Arabien gehabt haben.

Owen rät von Kane-Transfer ab

Vor allem beim FC Barcelona herrscht im Hinblick auf die unklare Situation rund um Robert Lewandowski wohl Bedarf. Einen Kane-Transfer empfehlen würde Owen aber dennoch nicht.

Seiner Meinung nach wäre es sogar unklug, sollten sich Topteams um ihn bemühen. „Das Problem mit Harry Kane ist, dass er zwar immer noch ein unglaublicher Spieler ist, aber es ist wirklich verschwendetes Geld, wenn man Harry Kane kauft“, ist sich der ehemalige Angreifer sicher.

„Man kauft ihn für das Hier und Jetzt, aber wie viele Jahre bekommt man dafür? Ein, zwei, drei, vier? Ich weiß es nicht. Er zeigt offensichtlich keine Anzeichen von Alterung. Wer weiß.“

Kane-Rekorde in der Premier League wertiger?

2023 schloss sich der Kapitän der englischen Nationalmannschaft den Bayern an – für eine Rekordablöse von 95 Millionen Euro. In der Folge erwies er sich als Torgarant, traf in 121 Pflichtspielen bereits 115 Mal und gewann mit der Meisterschaft den ersten Titel seiner Karriere.

Für Owen ist dies auch der Grund, warum Kane Tottenham und die Premier League überhaupt verlassen hat. „Er ist gegangen, hat eine Meisterschaft gewonnen, eine Menge Tore geschossen und viele Rekorde gebrochen. Aber ich glaube, das hätte in der Premier League viel mehr Gewicht gehabt - er wäre jetzt ganz nah an Alan Shearers Rekord dran.“