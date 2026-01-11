Bayern-Gegner Wolfsburg entschuldigt sich für "peinliches" 1:8 bei den Fans

SPORT1 11.01.2026 • 19:47 Uhr Der VfL Wolfsburg gerät beim FC Bayern völlig unter die Räder. Die Spieler sind frustriert und sprechen von einer „peinlichen“ Niederlage.

Der VfL Wolfsburg hat die höchste Niederlage seiner Geschichte in der Fußball-Bundesliga kassiert - entsprechend groß war der Frust.

Vor dem 1:8 (1:2) am Sonntagabend beim deutschen Rekordmeister Bayern München hatten die Niedersachsen dreimal 0:6 verloren, in den Saisons 2016/17 und 2018/19 ebenfalls gegen die Münchner. Auch gegen Borussia Dortmund hieß es in der Spielzeit 2022/23 am Ende 0:6.

1:8 gegen Bayern: „Das ist schon peinlich“

„Das war ein kompletter Ausfall“, sagte Sportdirektor Pirmin Schwegler bei DAZN: „Wir haben viel zu viele Fehler gemacht. Damit besteht man in der Bundesliga nicht.“

Deutlich wurde auch Defensivspieler Kilian Fischer. „Das 1:8 ist schon peinlich. So darf man nicht einbrechen“, sagte Fischer, dem ein Eigentor unterlief.

Trainer Daniel Baier zeigte sich ebenfalls geknickt und leistete bei den eigenen Anhängern Abbitte: „Für die zweite Halbzeit müssen wir uns bei unseren Fans entschuldigen, die viel Aufwand betrieben haben, uns bei diesem Wetter zu unterstützen.“

Viel Zeit, um die Wunden zu lecken, hat der VfL nicht. Bereits am Mittwoch steht das wegweisende Spiel gegen den FC St. Pauli an. „Es steckt mehr in der Mannschaft. Wir haben schon gezeigt, dass wir ein anderes Gesicht zeigen können. Das müssen wir schnell wieder tun“, sagte Schwegler.

