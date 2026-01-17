Wolfsburg rettet Remis gegen Heidenheim

SID 17.01.2026 • 17:26 Uhr Der VfL Wolfsburg lässt zum Rückrundenauftakt wichtige Punkte liegen und kommt gegen Abstiegskandidat 1. FC Heidenheim nicht über ein 1:1 hinaus. Nach dem späten Treffer von Moritz Jenz rettet der VfL zwar einen Punkt, bleibt aber weiter ohne Konstanz. Heidenheim sammelt im Kampf um den Klassenerhalt ein wichtiges Remis, wartet jedoch weiter auf einen Sieg.

Der VfL Wolfsburg hat zum Rückrundenauftakt wichtige Punkte in der Fußball-Bundesliga liegen gelassen. Gegen Abstiegskandidat 1. FC Heidenheim kamen die Wölfe am Samstag nach Rückstand nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus – für die eigenen Ansprüche eindeutig zu wenig. Wolfsburg bleibt damit auch weiter ohne Konstanz und hat drei der vergangenen vier Ligaspiele nicht gewonnen.

Moritz Jenz (80.) rettete dem VfL mit seinem späten Treffer wenigstens noch einen Punkt, nachdem Adrian Beck (45.+1) die Gäste kurz vor der Pause in Führung gebracht hatte. Heidenheim wartet damit zwar seit fünf Spielen auf einen Sieg, sendet im Tabellenkeller aber zumindest ein kleines Lebenszeichen.

Wolfsburg startet träge – erste Chancen aus der Distanz

Nachdem sich die Wolfsburger am Mittwoch mit dem 2:1 gegen den FC St. Pauli für die 1:8-Pleite bei Bayern München rehabilitiert hatten, brauchten sie gegen den nächsten Abstiegskandidaten etwas Anlaufzeit. Nach 19 ereignisarmen Minuten setzte VfL-Spielmacher Lovro Majer einen ersten Fernschuss daneben, kurz darauf wurden die Gäste durch einen Versuch von Marnon Busch (20.) aus rund 25 Metern, der knapp drüber ging, erstmals gefährlich.

Heidenheim wird stärker – Beck trifft kurz vor der Pause

Richtig Tempo nahm die Partie erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit auf. Heidenheim steigerte sich merklich und hatte die Führung plötzlich auf dem Fuß: Nach einem Fehlpass von VfL-Verteidiger Aaron Zehnter lief Mathias Honsak (35.) frei auf das Tor zu, doch Wolfsburgs Keeper Kamil Grabara rettete im Eins-gegen-eins stark.

Wenig später war der VfL-Schlussmann dann machtlos: Nach einer Flanke bekam Wolfsburg den Ball im eigenen Strafraum nicht sauber geklärt – Beck schaltete am schnellsten und schoss per Volley zum 0:1 ein (45.+1).

Später Ausgleich: Wolfsburg drückt zum Schluss

Nach dem Seitenwechsel zeigte Wolfsburg mehr Initiative und kam früh zu einer guten Möglichkeit: Heidenheims Torwart Diant Ramaj parierte einen wuchtigen Flachschuss von Christian Eriksen (55.) stark. Doch wie im ersten Durchgang blieben auch die Gäste gefährlich, verteidigten leidenschaftlich und setzten immer wieder Nadelstiche.