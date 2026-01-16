Zwei Spiele Sperre für Unions Köhn

SID 16.01.2026 • 14:05 Uhr Außenverteidiger Derrick Köhn muss nach seinem harten Einsteigen gegen den FC Augsburg vorerst zuschauen.

Bundesligist Union Berlin muss für zwei Spiele auf Außenverteidiger Derrick Köhn verzichten.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den 26-Jährigen, nachdem er am Donnerstag im Ligaspiel beim FC Augsburg (1:1) in der 89. Minute die Rote Karte wegen rohen Spiels gesehen hatte.