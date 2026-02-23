"Ab und zu ist es schon schwierig" - Bayern-Star kämpft mit hohem Druck

Lennart Karl feierte am 22. Februar seinen 18. Geburtstag. Ein besonderer Tag im Leben eines jungen Menschen, der für ihn auch sportliche Folgen hat, besitzt er nun doch ein Profipapier beim Rekordmeister. Ein halbes Jahr zuvor feierte der Youngster mit seinem Bundesliga-Debüt aber ein wohl mindestens ebenso relevantes Ereignis.
Bayern-Star kämpft mit hohem Druck
Seitdem verzeichnete Karl einen kometenhaften Aufstieg beim FC Bayern München und wurde zum medialen Dauerthema. Eine Entwicklung, die auch mit einem enormen Druck einhergehen kann. Im Interview mit dem kicker offenbarte Karl nun, dass dies auch an ihm nicht spurlos vorbeizog.
„Ab und zu ist es schon schwierig, das muss ich sagen. Von außen prasselt viel auf einen ein, von den Medien, über die sozialen Netzwerke. Das muss man einfach ausblenden, aber das geht nicht immer“, erklärte Karl.
„Auf dem Platz zählt ja nicht, wie alt ich bin, sondern dass ich meine Leistung zeige. Deswegen einfach immer alles geben und sich auf das konzentrieren, was auf dem Platz passiert.“
Karl schwärmt vom Zusammenhalt beim FC Bayern
Beim Rekordmeister gibt es laut Karl jedoch gleich „mehrere“ Ansprechpartner, die für etwas Entlastung sorgen können. Besonders die Kapitäne Manuel Neuer und Joshua Kimmich seien wichtige Gesprächspartner.
Allerdings stellte Karl auch klar: „Ich kann mich an jeden wenden, Aleks (Pavlovic, Anm. d. Red.) ist ja auch schon ein paar Jahre dabei. Hier ist jeder für einen da.“