"Ab und zu ist es schon schwierig" - Bayern-Star kämpft mit hohem Druck

Niklas Senger 23.02.2026 • 08:28 Uhr Schon lange vor seinem 18. Geburtstag gelingt Lennart Karl ein furioser Durchbruch beim FC Bayern. Der Druck geht dennoch nicht spurlos am Youngster vorbei.

Lennart Karl feierte am 22. Februar seinen 18. Geburtstag. Ein besonderer Tag im Leben eines jungen Menschen, der für ihn auch sportliche Folgen hat, besitzt er nun doch ein Profipapier beim Rekordmeister. Ein halbes Jahr zuvor feierte der Youngster mit seinem Bundesliga-Debüt aber ein wohl mindestens ebenso relevantes Ereignis.

Seitdem verzeichnete Karl einen kometenhaften Aufstieg beim FC Bayern München und wurde zum medialen Dauerthema. Eine Entwicklung, die auch mit einem enormen Druck einhergehen kann. Im Interview mit dem kicker offenbarte Karl nun, dass dies auch an ihm nicht spurlos vorbeizog.

„Ab und zu ist es schon schwierig, das muss ich sagen. Von außen prasselt viel auf einen ein, von den Medien, über die sozialen Netzwerke. Das muss man einfach ausblenden, aber das geht nicht immer“, erklärte Karl.

„Auf dem Platz zählt ja nicht, wie alt ich bin, sondern dass ich meine Leistung zeige. Deswegen einfach immer alles geben und sich auf das konzentrieren, was auf dem Platz passiert.“

Karl schwärmt vom Zusammenhalt beim FC Bayern

Beim Rekordmeister gibt es laut Karl jedoch gleich „mehrere“ Ansprechpartner, die für etwas Entlastung sorgen können. Besonders die Kapitäne Manuel Neuer und Joshua Kimmich seien wichtige Gesprächspartner.