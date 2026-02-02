Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Achillessehnenriss bei Mainz-Profi: Hollerbach fällt bis Saisonende aus

Achillessehnenriss bei Mainz-Profi

Benedict Hollerbach verletzt sich schwer. Die Mainzer müssen lange auf ihren Angreifer verzichten.
Der 2:1-Erfolg der Mainzer in Leipzig wurde durch den Verletzungsschock von Benedict Hollerbach überschattet. Trainer Urs Fischer äußert sich zur tragischen Szene und zu Ersatzmann Silas, der zum Matchwinner avancierte.
SID
Benedict Hollerbach verletzt sich schwer. Die Mainzer müssen lange auf ihren Angreifer verzichten.

Bundesligist FSV Mainz 05 muss für den Rest der Saison auf Stürmer Benedict Hollerbach verzichten.

Wie der Verein am Montag bekannt gab, zog sich der 24-Jährige beim Auswärtssieg bei RB Leipzig (2:1) einen Riss der rechten Achillessehne zu. Hollerbach war in der 11. Minute ohne Gegnereinwirkung weggerutscht und anschließend unter Tränen vom Platz getragen worden.

Hollerbach wurde bereits in München operiert

Der Angreifer unterzog sich am Montag in München einer Operation, erklärten die Mainzer. Für Hollerbach ist es die erste schwerwiegende Verletzung seiner Karriere.

Der Angreifer war im Sommer von Union Berlin nach Mainz gewechselt - als Ersatz für den abgewanderten Jonathan Burkardt. In 14 Ligaspielen für den Tabellen-16. traf er einmal und bereitete zwei Treffer vor.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite