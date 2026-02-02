Achillessehnenriss bei Mainz-Profi: Hollerbach fällt bis Saisonende aus

SID 02.02.2026 • 21:27 Uhr Benedict Hollerbach verletzt sich schwer. Die Mainzer müssen lange auf ihren Angreifer verzichten.

Bundesligist FSV Mainz 05 muss für den Rest der Saison auf Stürmer Benedict Hollerbach verzichten.

Wie der Verein am Montag bekannt gab, zog sich der 24-Jährige beim Auswärtssieg bei RB Leipzig (2:1) einen Riss der rechten Achillessehne zu. Hollerbach war in der 11. Minute ohne Gegnereinwirkung weggerutscht und anschließend unter Tränen vom Platz getragen worden.

Hollerbach wurde bereits in München operiert

Der Angreifer unterzog sich am Montag in München einer Operation, erklärten die Mainzer. Für Hollerbach ist es die erste schwerwiegende Verletzung seiner Karriere.