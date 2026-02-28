Nationalspieler fällt noch länger aus

Newsticker
Nadiem Amiri muss wohl noch länger pausieren. Auch für die Länderspiele Ende März ist der Mainzer fraglich.
Nationalspieler Nadiem Amiri muss wohl mehrere Wochen pausieren. Laut Sportdirektor Niko Bungert werde es „sicher ein paar Spiele dauern“, bis der Offensivspieler dem FSV Mainz 05 wieder zur Verfügung steht. Aufgrund einer Fersenverletzung war Amiri kurzfristig für das Ligaspiel am Samstag bei Bayer Leverkusen (1:1) ausgefallen.

Ob Amiri vor den Länderspielen der DFB-Auswahl gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) noch einmal auflaufen wird, sei „schwierig, vorauszusagen“, betonte Bungert: „Das könnte vorher klappen, vielleicht auch erst nachher. Das ist ungefähr der Zeitrahmen, mit dem wir gerade rechnen müssen.“

Der Mainzer „Unterschiedsspieler“ habe das Training am Donnerstag „frühzeitig abbrechen“ müssen, sagte Trainer Urs Fischer, der den „schweren Ausfall“ bedauert.

