Bundesliga: Mit Tränen vom Feld! Nächster Verletzungs-Schock bei Leverkusen

David Funk 28.02.2026 • 16:52 Uhr Leverkusens Mittelfeldspieler Arthur bleibt böse im Rasen hängen und muss unter Tränen mit der Trage abtransportiert werden. Es ist der nächste Dämpfer für Bayer.

Bayer Leverkusen hat in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gegen den 1. FSV Mainz 05 (JETZT im LIVETICKER) den nächsten herben personellen Rückschlag einstecken müssen.

Mittelfeldspieler Arthur blieb auf der Jagd nach dem Ball ohne gegnerische Einwirkung im Rasen hängen, ging zu Boden und verdrehte sich womöglich folgenschwer das Knie. Mit schmerzverzerrtem Gesicht blickte der Brasilianer umgehend zur Bank und deutete eine Auswechslung an.

Sky-Kommentator Christian Straßburger fühlte mit dem 22-Jährigen: „Das ging richtig aufs Knie. Die Leverkusener Ärzte machen gar nichts – sie müssen ihn erstmal beruhigen. Ist das bitter. Die allerallerbesten Genesungswünsche. Hoffentlich sah das einfach nur fies aus.“

Bayer-Star mit Tränen vom Platz: Stadion spendet Trost

Arthur musste im Anschluss unter Tränen mit der Krankentrage vom Spielfeld abtransportiert werden. Die Leverkusener sowie die Mainzer Anhänger spendeten aufmunternden Applaus.

„Das ganze Stadion – auch die Mainzer – mit dem Applaus. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber ich habe Gänsehaut“, fasste Straßburger die bedrückte Atmosphäre zusammen. Axel Tape kam für Arthur in die Partie.

Der Brasilianer entwickelte sich in dieser Spielzeit zur Stammkraft und stand auch in den vergangenen Wochen zumeist in der Startformation. Jetzt droht dem Brasilianer womöglich ein längerfristiger Ausfall.