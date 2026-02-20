Ansage an Sané! "Wenn ich dein Talent hätte, wäre ich Messi"

Leroy Sané ist während seiner Zeit beim FC Bayern nicht immer an seine Leistungsgrenze gekommen. Oliver Kahn hat nun verraten, wie er zu seiner Zeit als Vorstandschef in München versuchte, den deutschen Nationalspieler zu motivieren.
Kahns erstaunliche Ansage an Sané
Oliver Kahn berichtet von seinen Versuchen, aus Leroy Sané einen noch besseren Spieler zu machen.
„Mit Leroy haben wir ja immer diese Thematik gehabt. Ich habe ihm gesagt, wenn ich dein Talent hätte, wäre ich Messi”, berichtete Kahn bei Sky.
Kahn: Sané wusste nicht, was er sagen soll
Sanés Reaktion sei dabei geradezu ungläubig ausgefallen, meinte der einstige Bayern-Boss weiter: „Da hat er mich immer mit großen Augen angeguckt. Er wusste nicht so richtig, was er sagen soll.“
Es gehe um das „Vordringen“ zu einem talentierten Spieler, es gehe darum, „ihn leistungsfähig zu machen“.
Sané spielte von 2020 bis 2025 in München. Dabei gelangen ihm in 223 Spielen 61 Tore und 55 Assists. Seit dem vergangenen Sommer ist er für Galatasaray tätig.