Ansage an Sané! "Wenn ich dein Talent hätte, wäre ich Messi"

SPORT1 20.02.2026 • 07:38 Uhr Oliver Kahn berichtet von seinen Versuchen, aus Leroy Sané einen noch besseren Spieler zu machen.

Leroy Sané ist während seiner Zeit beim FC Bayern nicht immer an seine Leistungsgrenze gekommen. Oliver Kahn hat nun verraten, wie er zu seiner Zeit als Vorstandschef in München versuchte, den deutschen Nationalspieler zu motivieren.

„Mit Leroy haben wir ja immer diese Thematik gehabt. Ich habe ihm gesagt, wenn ich dein Talent hätte, wäre ich Messi”, berichtete Kahn bei Sky.

Kahn: Sané wusste nicht, was er sagen soll

Sanés Reaktion sei dabei geradezu ungläubig ausgefallen, meinte der einstige Bayern-Boss weiter: „Da hat er mich immer mit großen Augen angeguckt. Er wusste nicht so richtig, was er sagen soll.“

Es gehe um das „Vordringen“ zu einem talentierten Spieler, es gehe darum, „ihn leistungsfähig zu machen“.