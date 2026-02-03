"Man braucht einen Panzer, um ihn zu stoppen"

Vincent Wuttke , Stefan Kumberger 03.02.2026 • 21:25 Uhr Leroy Sané erlebt bei Galatasaray eine erstaunliche Achterbahnfahrt. Ein Kenner des türkischen Fußballs sagt: Mittlerweile ist der deutsche Nationalspieler fast unaufhaltsam.

Die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte hatte sich Leroy Sané sicher ganz anders vorgestellt. Gegen Manchester City setzte es nicht nur eine 0:2-Pleite: Für den Star von Galatasaray war die Partie in der Champions League auch eine mit unschönen Folgen.

Im Nachgang wurden Risse und Blutungen im Außenband und in der Gelenkkapsel seines rechten Knöchels festgestellt. Die Verletzung bedeutet einen Ausfall zur Unzeit, denn der für Formschwankungen bekannte Nationalspieler befand sich in einer Hochphase.

Ein Insider, der sich im türkischen Fußball bestens auskennt, erklärt bei SPORT1 nun, wie Sané nach seinem Abschied vom FC Bayern die Herzen der Fans eroberte und Galatasaray auf ein neues Level hob.

Sané? „Braucht einen Panzer, um ihn zu stoppen“

„Derzeit gibt es in der Türkei keinen anderen Fußballer, der solche Pässe wie er an Victor Osimhen und seine Teamkollegen spielen kann“, sagt der Journalist Muhammet Duman.

Der Türke fügt an: „Galatasaray hat seit langem keinen so effektiven und vielseitigen Spieler mehr verpflichtet. Leroy Sané hat die Schnelligkeit von Rodrygo und die Dribbling-Fähigkeiten von Mohamed Salah. Es ist wirklich ein unglaubliches Vergnügen, ihm zuzuschauen.“

Vor allem seit dem Herbst befand sich Sané in Topform. Allein im Dezember schaffte der DFB-Star drei Tore und zwei Vorlagen in der Liga. „Aktuell braucht man einen Panzer, um ihn zu stoppen“, findet Duman.

Längst hat sich der Wind für den Dribbelkünstler an seiner neuen Wirkungsstätte gedreht. Dabei sah es noch vor einiger Zeit anders aus: Nach seinem Wechsel vom FC Bayern in die Türkei gab es durchaus Kritik.

Nagelsmann sortierte den Flügelstürmer sogar vorerst beim DFB aus. „Er spielt in einer Liga, die ein bisschen schlechter ist als die Bundesliga und ich finde, dass er dort noch mehr auffallen muss“, betonte der Bundestrainer.

So arbeitete sich Sané zum Topniveau hoch

Doch genau diese schwere Zeit sieht Insider Duman als Wendepunkt an: „Sané wurde durch ein außergewöhnliches Trainingsprogramm während der Länderspiele angespornt. Er gab nicht auf.“

Danach startete Sané durch und schaffte es zum Fan-Liebling. Die Anhänger stehen nach den Startproblemen inzwischen voll hinter ihrem Star.

Das Resultat: In 28 Spielen stehen sechs Tore und sieben Vorlagen zu Buche.

Dass es nicht von Anfang an lief, war dabei eine fast schon logische Konsequenz des Begeisterungssturms, den Sanés Ankunft in Istanbul ausgelöst hatte. Die Fallhöhe war enorm.

„Ich bin seit 13 Jahren Journalist und kann mich nicht erinnern, jemals zuvor eine solche Aufregung und Begeisterung erlebt zu haben. Sané hat Istanbul in eine wahre Hölle verwandelt“, erinnert sich Duman.

Aufgrund der sehenswerten Vita mit Stationen auf Schalke, bei Manchester City und beim FC Bayern waren einige Anhänger in den ersten Wochen durchaus enttäuscht. Denn sie erwarteten Großes. „Die Zeit, in der Sané sich den Fans beweisen musste, ist aber nun vorbei und die Show hat begonnen“, sagte Duman bei SPORT1.

Vorkämpfer Sané überzeugt als „Biene“

Der Journalist sieht Sané gelöster als zuvor und berichtet von einem ganz neuen Zusammenspiel mit den Zuschauern. „Er hat von den Fans von Galatasaray eine Unterstützung erfahren, wie er sie vielleicht noch nie in seinem Leben erlebt hat.“

Beim FC Bayern begleiteten den Techniker immer wieder kritische Töne. Unter anderem wurden immer wieder die Körpersprache und die Defensivarbeit bemängelt. Doch nun hat er ganz neue Stärken. „Sané arbeitet derzeit wie eine Biene auf dem linken Flügel, dem rechten Flügel und in der Position der Nummer zehn. Er hilft auch ständig in der Verteidigung mit“, berichtet Duman.

Der Insider fügt an: „Er hat dem Team beigebracht, wie man wie ein hungriger Löwe kämpft.“ Nun muss der große Star aber erst einmal zuschauen und Geduld beweisen.

In wenigen Wochen wird Galatasaray seinen Superstar spätestens wieder dringend benötigen, denn in den Playoffs der Champions League stehen zwei Duelle mit Juventus an. Das erste Spiel steigt am 17. Februar. Berichten zufolge könnte Sané bis dahin wieder fit sein.

Ein Gewinn für den türkischen Fußball

Vor allem für die Anhänger des Traditionsvereins und sogar die Fans anderer türkischer Teams stehen nun Tage des Wartens an. Ein Ausfall Sanés wäre ein herber Rückschlag.

Denn: „Sané ist zu einem der größten Botschafter des türkischen Fußballs in der Welt geworden. Er ist eine echte Marke und ein Gewinn für den türkischen Fußball. Einen Charakter wie Sané zu haben, der uns repräsentiert, ist wirklich die größte Entwicklung im türkischen Fußball“, sagt Duman.