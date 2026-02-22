VfL Wolfsburg fällt Trainer-Entscheidung

SID 22.02.2026 • 11:13 Uhr „Es ist der ganze Verein”: Die Verantwortlichen des VfL entschließen sich nach der Niederlage gegen Augsburg, die Diskussion um Coach Daniel Bauer abzublocken.

Daniel Bauer bleibt zumindest vorerst Trainer des kriselnden Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. „Es gibt keine Trainer-Diskussion. Wir können nicht sagen, dass die Dinge an Daniel Bauer liegen. Es ist der ganze Verein“, wird Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen nach dem 2:3 (1:0) gegen den FC Augsburg in der Bild-Zeitung zitiert.

Der VfL steckt nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Sieg tief im Abstiegskampf. Gegen Augsburg verspielten die Niedersachsen zwei Führungen und verloren durch ein Tor des Ex-Wolfsburgers Elvis Rexhbecaj in der Nachspielzeit (90.+3).