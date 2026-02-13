FC Bayern: Neuer? "Die Konstellation ist ganz speziell"

SID 13.02.2026 • 10:51 Uhr Der Vertrag von Manuel Neuer läuft im Sommer aus, doch Trainer Vincent Kompany will daran noch nicht denken.

Rekordmeister Bayern München bleibt hinsichtlich der ungewissen Zukunft von Kapitän Manuel Neuer weiter völlig entspannt. „Ich habe aktuell den besten deutschen Torhüter, das will ich genießen“, sagte Trainer Vincent Kompany am Freitag und ergänzte: „Wir sind in drei Wettbewerben voll dabei, ich verschwende keine Energie, um über die nächste Saison nachzudenken.“

Neuers Vertrag in München läuft im Sommer aus, eine Entscheidung über die Zukunft des langjährigen Nationaltorhüters dürfte frühestens rund um seinen 40. Geburtstag im März fallen.

„Wir haben da alle keinen Stress. Manu muss fühlen, was für ihn das Beste ist“, betonte Sportdirektor Christoph Freund. Aktuell „genieße“ man lieber den Moment. „Manu ist richtig gut drauf. Wir haben große Ziele, da ist er ein wichtiger Faktor.“

FC Bayern: Freund spricht von einer „sehr coolen Situation“

Freund lobte auch noch einmal die „spezielle Konstellation“ auf der Torhüterposition mit Neuer, dem jungen Jonas Urbig und Sven Ulreich. „Wie sie tagtäglich miteinander arbeiten und miteinander umgehen - das ist eine sehr coole Situation“, sagte der Österreicher.