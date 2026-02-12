Ein letzter Dienst an Fußball-Deutschland

SPORT1 12.02.2026 • 23:11 Uhr Deutlich wie nie zuvor hat Manuel Neuer am Mittwochabend klargemacht, dass er nicht ins Tor des DFB-Teams zurückkehren will. Seinen Entschluss so deutlich zu formulieren, hilft allen Seiten.

Nach der Pokalpartie gegen RB Leipzig ploppte das Thema dann irgendwie doch noch einmal auf: Soll Manuel Neuer wirklich wieder für die DFB-Elf zwischen die Pfosten und auch bei der anstehenden WM im Tor stehen?

Bayern-Präsident Herbert Hainer beantwortete diese Frage für sich mit „Ja“, doch der Keeper selbst fing die Angelegenheit schnell wieder ein. „Das sind natürlich schöne Worte, aber gerade er (Hainer – Anm. d. Red.) kennt ja meine Entscheidung und deshalb schmunzle ich da ein bisschen drüber“, sagte der 39-Jährige.

Zudem stärkte er Oliver Baumann demonstrativ den Rücken. „Er ist jetzt die Nummer 1 und macht seinen Job sehr gut“, lobte Neuer den Keeper der TSG Hoffenheim auf SPORT1-Nachfrage und erklärte weiter: „Grundsätzlich ist es so, dass er sehr gute Leistungen zeigt. Ich drücke ihm natürlich die Daumen und wünsche ihm nur das Beste.“

Neuers „letzter großer Dienst“ für Deutschland

Es sind genau diese Aussagen - die auch von Julian Nagelsmann am Donnerstagabend erneut aufgegriffen wurden -, die Fußball-Deutschland gebraucht hat. So sieht es zumindest SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“.

„Neuer hat jetzt den Weg gefunden, klar Kante zu zeigen. Das finde ich gut, weil es zwei Ebenen hat. Er sorgt für Klarheit und gleichzeitig stärkt er Baumann, bei dem ja immer in Zweifel gezogen wird, ob er die Klasse für die Nummer 1 bei einer WM hat“, sagt der Insider. Diese Rückdeckung sei ein Ritterschlag und werde einige Diskussionen endlich beenden.

Kumberger weiter: „Es ist ein letzter großer Dienst, den Neuer hier dem deutschen Fußball erweist.“ Schließlich seien Diskussionen nie gut für den sportlichen Erfolg, jetzt habe Baumann aber die Rückendeckung von Bundestrainer Julian Nagelsmann und der lebenden Legende Neuer. Zudem habe beim DFB ohnehin nie ernsthaft die Überlegung bestanden, den Weltmeister von 2014 zurückzuholen.

Nagelsmann lobt Baumann

