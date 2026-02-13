Newsticker
Gespräche mit Bayern-Duo angekündigt

Beim FC Bayern laufen im Sommer mehrere Verträge aus. Mit zwei Spielern sollen zeitnah Gespräche geführt werden, wie Sportdirektor Christoph Freund ankündigt.
Karina Präg
Beim FC Bayern laufen im Sommer mehrere Verträge aus. Mit zwei Spielern sollen zeitnah Gespräche geführt werden, wie Sportdirektor Christoph Freund ankündigt.

Nach dem wochenlangen Hin und Her um die Zukunft von Dayot Upamecano beim FC Bayern stehen mit Blick auf den kommenden Sommer noch weitere Personalfragen im Raum.

Neben dem Kontrakt von Manuel Neuer laufen unter anderem auch die Verträge von Raphael Guerreiro und Sven Ulreich zum Saisonende aus. Zu den beiden letztgenannten Spielern äußerte sich nun Bayerns Sportdirektor Christoph Freund.

„Da gibt es noch keine Gespräche im Detail“, erklärte der 48-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr im LIVETICKER) und schob hinterher: „Aber da werden wir in den nächsten Wochen Gespräche führen und das werden wir intern besprechen mit den Spielern.“

Hat Guerreiro eine Zukunft beim FC Bayern?

Zuletzt war Guerreiro immer wieder mit einem möglichen Bayern-Abschied in Verbindung gebracht worden. Zum Winter blieb zwar ein Wechsel aus, wie die sportliche Zukunft des 32-Jährigen über den Sommer hinaus aussieht, bleibt aber unklar.

Während Guerreiro in dieser Saison oft zwischen Startelf und Bank hin und her pendelte, ist die Situation bei Ulreich eindeutiger: Der 37 Jahre alte Schlussmann ist seit Jahren nur Ersatz und aktuell hinter Manuel Neuer und Jonas Urbig die Nummer drei im Münchner Tor.

