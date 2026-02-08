Upamecano gibt sein Ja-Wort! FC Bayern bestätigt Entscheidung

Philipp Heinemann , Stefan Kumberger 08.02.2026 • 21:36 Uhr Immer noch keine neue Unterschrift beim FC Bayern, aber eine Bestätigung von höchster Stelle: Die Entscheidung um Dayot Upamecano ist gefallen.

Die Fans des FC Bayern müssen offenbar nicht nervös werden: Dayot Upamecano hat seinen neuen Vertrag in München zwar weiter nicht unterschrieben, doch seine Zusage ist nun auch von offizieller Seite bestätigt.

„Wenn man einander vertraut und das Jawort gibt, ist es nicht mehr entscheidend, wann man unterschreibt”, sagte Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen: „Das wird jetzt die nächsten Tage passieren. Es hakt nichts mehr.“

Upamecano-Verkündung lässt auf sich warten

Dreesen tätigte diese Aussagen nach dem 5:1-Erfolg des Rekordmeisters gegen die TSG Hoffenheim. Vor der Partie hatte sein Vorstandskollege Max Eberl noch davon gesprochen, dass man zwar auf einem guten Weg sei, aber noch letzte Details zu klären seien.