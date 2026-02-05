Bundesliga: Auf ihn sollte der FC Bayern ein Auge haben!

SPORT1 05.02.2026 • 23:40 Uhr Auch nach der Zusage von Dayot Upamecano sind die Planungen des FC Bayern für die kommende Saison nicht abgeschlossen. Zwei Namen werden jetzt heißer gehandelt.

Die Bayern haben endlich Planungssicherheit. Nach der eingetüteten Verlängerung mit Dayot Upamecano können sie weiter auf das Duo aus dem Franzosen und Jonathan Tah setzen – das Modell der Zukunft in der Innenverteidigung.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Für die hohen Ziele, die sich die Münchner gesteckt haben, braucht man eigentlich drei Innenverteidiger auf absolutem Topniveau – und Minjae Kim zeigt im Vergleich zur internen Konkurrenz durchaus Schwächen.

Kein Wunder also, dass rund um die Säbener Straße neue Namen diskutiert werden. Einer davon: Luka Vuskovic. Der erst 18 Jahre alte HSV-Profi begeisterte im Spiel gegen die Bayern (2:2) nicht nur Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Einen Treffer erzielte er obendrein.

Inter-Spieler für FC Bayern einen Blick wert

Für SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger wäre aber ein anderer Innenverteidiger eine sehr gute Option für den Rekordmeister.

„Wenn man sich ein bisschen in Italien umsieht, wäre im Falle eines Abschieds von Kim eigentlich Yann Aurel Bisseck von Inter Mailand ein Kandidat. Er hat sich nach seiner Verletzung zurückgebissen. Ein Verteidiger, der sich in Italien durchsetzt, ist für den FCB einen Blick wert“, sagt der Insider in der neuen Folge des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“.

Zudem sei der Innenverteidiger mit 25 Jahren im besten Alter und befinde sich im Dunstkreis der deutschen Nationalmannschaft.

Mit seiner Meinung steht Kumberger nicht alleine da. Bisseck erhielt zuletzt auch lobende Worte von ganz prominenten Stimmen des Fußballs. „Er ist an vorderster Front zu nennen, wenn es darum geht, wie man diese alternde Mannschaft verjüngt“, sagte zuletzt Michael Ballack. Bisseck sei ein absoluter Leistungsträger.

Toni Kroos schwärmt schon von Bisseck

Bissecks Vorteil: seine Ausstrahlung und Körpersprache. Toni Kroos sagt in der aktuellen Folge seines Podcasts über ihn: „Er ist mir letztes Jahr schon aufgefallen. Er ist ein sehr guter Innenverteidiger, der vor allem etwas ausstrahlt. Gegen den will man nicht spielen oder nicht unbedingt in den Zweikampf.“

SPORT1-Informationen zufolge haben die Bayern Bisseck zwar im Auge, aber bisher gab es keinen Kontakt zum Spieler. Das könnte sich vermutlich ändern, wenn der Inter-Profi es zurück in die Nationalmannschaft schaffen sollte. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte ihn im März 2025 für die DFB-Elf nominiert, doch anschließend wurde Bisseck fast drei Monate lang von einer Oberschenkelverletzung gestoppt.

