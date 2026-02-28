Bundesliga: BVB-Star fällt für Klassiker gegen FC Bayern aus

SPORT1 28.02.2026 • 12:34 Uhr Borussia Dortmund muss beim Klassiker gegen den FC Bayern wohl auf einen Mittelfeldspieler verzichten. Dafür sind einige Youngster im Team.

Borussia Dortmund muss im Bundesliga-Klassiker gegen den FC Bayern (18.30 Uhr im LIVETICKER) offenbar auf Carney Chukwuemeka verzichten. Der Mittelfeldspieler fehlte bei der Abfahrt der Mannschaft am Samstagmittag. Das berichtet Sky, die Bild-Zeitung schreibt von muskulären Problemen.

Zum Team gehören mit Luca Reggiani, Almugera Kabar und Samuele Inácio derweil drei Youngster.

Schon am Tag vor dem Spitzenspiel hatte Dortmunds Trainer Niko Kovac verkündet, dass der zuletzt verletzte Abwehrspieler Nico Schlotterbeck wieder einsatzbereit ist. Auch ein Startelfeinsatz des deutschen Nationalspielers sei möglich.

Dortmund braucht Sieg gegen FC Bayern

Im Heimspiel gegen die Bayern kämpft der BVB um seine letzte verbliebene Chance auf einen Titel.

Nach dem Aus im DFB-Pokal und jüngst auch in der Champions League brauchen die Schwarz-Gelben dringend einen Sieg, um den Abstand auf den Spitzenreiter aus München zumindest zu verkürzen.