Bundesliga: Eintracht feuert gegen Kruse - Krösche mit heftiger Niveau-Kritik

SPORT1 21.02.2026 • 15:59 Uhr Die Ex-Profis Martin Harnik und Max Kruse lästern in einem Podcast über den neuen Eintracht-Trainer Albert Riera. Der Coach kontert die Kritik, später reagiert die SGE mit einem Statement. Auch der Sportvorstand stärkt ihm den Rücken.

Eintracht Frankfurt hat sich deutlich im Disput mit Max Kruse und Martin Harnik geäußert. Die beiden Ex-Profis hatten in ihrem Podcast „Flatterball“ Neu-Coach Albert Riera persönlich scharf angegriffen, ihm gar Misserfolg gewünscht.

Riera selbst ließen die Worte kalt, als er auf der PK vor dem Bayern-Spiel (HIER im Liveticker) damit konfrontiert wurde. „Wer sind die? Kommen sie vom Fußball?“, sagte der Spanier in Bezug auf Harnik und Kruse. „Wenn man etwas sagt, gibt es immer Pros und Contras, jemand mag es, ein anderer nicht. Das sind Meinungen. Das kümmert mich nicht. Ich weiß, was ich will. Und wenn ich dich nicht liebe, kannst du sagen, was du willst, du wirst mich nicht verletzen.“

Krösche mit deutlicher Kritik an Kruse und Harnik

Auch Sportvorstand Markus Krösche äußerte sich am Samstag unmittelbar vor der Bundesliga-Partie in aller Deutlichkeit bei DAZN zu der Thematik: „Grundsätzlich besteht in Deutschland Meinungsfreit und jeder kann sagen, was er möchte. Jeder kann auch Meinungen über Personen und Spieler haben. Ich finde aber, das ist einfach viel zu viel und befremdlich.“

„Auch wenn man das als ehemaliger Spieler sagt, der das Geschäft kennt. Wenn die sagen, man würde es witzig finden, wenn jemand scheitert. Dann sind wir mittlerweile auf einem Niveau angekommen, wo ich sagen muss: Wo soll das noch hinführen?“, bemängelte Krösche: „Das nächste wäre, dass du es als Ex-Spieler witzig finden würdest, wenn sich einer verletzt. Auf welchem Niveau arbeiten wir mittlerweile? Das ist keine gute Tendenz.“

Eintracht Frankfurt mit bemerkenswertem Social-Media-Statement

Auch die Social-Media-Abteilung von Eintracht Frankfurt hat sich in einem bemerkenswerten Statement gewehrt - und direkt an die Bild-Zeitung appelliert, aus deren Reporterkreis die Frage auf der Pressekonferenz aufkam.

„Liebe @BILD_Eintracht, lasst uns doch darauf einigen, dass sich Fragen an unseren Cheftrainer in Pressekonferenzen nicht auf Meinungen aus einem Podcast stützen sollten, in dem von einem der beiden Hosts bereits der Pe*** durchs Internet gegeistert ist. Alles andere wäre doch unseriös. Danke“, hieß es in dem X-Posting.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Die Frankfurter spielten dabei auf einen Eklat um Kruse aus dem Jahr 2016 an, als ein Nacktclip des damaligen Wolfsburg-Profis viral ging.

Kruse und Harnik lästern über Eintracht-Trainer Riera

Kruse und Harnik hatten jüngst im Podcast Flatterball über die Art und Weise des neuen Eintracht-Trainers gelästert. „Ich habe das Gefühl, er überlegt sich jede Woche etwas Neues, um irgendwie richtig aufzufallen. Ich finde, es ist auch ein bisschen zu viel Show“, sagte Kruse.