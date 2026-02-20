"Passt nicht in die Bundesliga!" Kruse und Harnik knöpfen sich neuen Frankfurt-Coach vor

Karina Präg 20.02.2026 • 10:26 Uhr Frankfurts neuer Trainer Albert Riera hat innerhalb weniger Wochen für viel Aufsehen gesorgt. In ihrem gemeinsamen Podcast äußern sich Max Kruse und Martin Harnik sehr kritisch über den Nachfolger von Toppmöller.

Die beiden ehemaligen Bundesligaprofis Max Kruse und Martin Harnik haben in ihrem gemeinsamen Podcast ”Flatterball“ über Albert Albert Riera gesprochen, den neuen Cheftrainer von Eintracht Frankfurt. Welche Meinung die beiden zu ihm haben, wurde dabei sehr schnell deutlich.

„Vielleicht ist er auch mal drüber. Als Spieler hätte ich so meine Probleme mit dem“, sagte Kruse ganz offen. " Ich finde, es ist auch ein bisschen zu viel Show“, führte er weiter aus.

Harnik wünscht Riera keinen Erfolg bei Frankfurt

Was Kruse noch ziemlich diplomatisch ausdrückte, brachte Martin Harnik unverblümt auf den Punkt: „Er ist schon extrem überheblich und selbstverliebt. Also, was er da los trommelt auf den Pressekonferenzen. Ich finde das noch nicht mal witzig. Es ist also nicht mal so, dass du sagst: Okay, er ist jetzt einfach ein bisschen speziell. Aber er ist ja von einem anderen Stern überheblich. Das spricht mich auch nullkommanull an.“

Neben dem rein menschlichen Empfinden wird Harniks Meinung im sportlichen Kontext noch klarer: „Er ist so ein Typ, da bin ich ganz ehrlich, dem gönne ich auch keinen Erfolg. Er bewegt bei mir gar nichts, dass ich sage: Ja okay, superinteressant oder spannender Ansatz. Bei dem denke ich nur so: Okay, ihn sang- und klanglos untergehen zu sehen, wäre schon ganz witzig.“

Kruse: „Riera passt nicht in die Bundesliga“

Dass Harnik nicht viel von dem neuen Trainer der Eintracht hält, wird sehr klar. Er finde aber vor allem den Stilbruch bei den Hessen beeindruckend - im negativen Sinne. „Frankfurt hat so geil und seriös gearbeitet, hatte so viel Erfolg und spannende Trainer mit Oliver Glasner und Dino Toppmöller. Das waren alles Typen, die für Understatement und ehrliche Arbeit standen. Und jetzt so einer, der so los trommelt und in Deutschland noch gar nichts bewiesen hat“, führte er seine Gedanken weiter aus.

Und in diesem Punkt pflichtet ihm dann auch Kruse wieder bei: „Ich finde, er passt nicht in die Bundesliga.“