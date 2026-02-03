Über ihn denkt Werder jetzt nach!

Maximilian Huber 03.02.2026 • 21:00 Uhr Die Suche nach einem Nachfolger von Horst Steffen läuft bei Werder Bremen auf Hochtouren. Ex-Bayern-Verteidiger Martin Demichelis soll offenbar als neuer Cheftrainer an der Weser in Frage kommen.

Der SV Werder Bremen ist weiterhin auf der Suche nach einem Nachfolger des am Sonntag freigestellten Trainers Horst Steffen.

Wie das Werder-Portal Deichstube am Dienstag berichtet, beschäftigt sich Werder unter anderem mit Ex-Bayern-Star Martin Demichelis als möglichem neuen Cheftrainer an der Weser.

Demichelis seit Mai 2025 ohne Job

Nachdem übereinstimmenden Medienberichten zufolge sowohl Bo Svensson als auch Bo Henriksen aus dem Rennen sind, prüfe Werder laut Deichstube gleich mehrere Namen auf dem Markt - unter anderem Demichelis.

Der Argentinier gehöre bei Werder zum Kreise derer, über die länger als nur flüchtig nachgedacht wird.

Weltkarriere beim FC Bayern - Titel

Der ehemalige Verteidiger des FC Bayern München hatte 2017 seine aktive Profikarriere beendet und war von 2019 bis 2022 in mehreren Funktionen als Trainer beim deutschen Rekordmeister tätig.

Von 2023 bis 2024 trainierte der 45-Jährige den argentinischen Top-Klub River Plate und gewann drei Titel, darunter die Meisterschaft 2023. Zuletzt war Demichelis als Cheftrainer des mexikanischen Klubs CF Monterrey aktiv. Seit Mai 2025 ist er ohne Job.