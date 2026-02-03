Bundesliga: Werder kassiert wohl Trainer-Absage

Johannes Behm 03.02.2026 • 13:25 Uhr Werder Bremen muss bei der Suche nach einem Trainer-Nachfolger von Horst Steffen wohl zwei Rückschläge hinnehmen.

Werder Bremens Trainersuche entpuppt sich als schwieriger als erwartet. Laut übereinstimmenden Medienberichten stehen sowohl Bo Svensson als auch Bo Henriksen nicht für die Nachfolge des freigestellten Horst Steffen zur Verfügung.

Der als Wunschkandidat gehandelte Svensson soll Werder mit Blick auf die sportliche Gesamtsituation sowie die Kaderqualität eine Absage erteilt haben. Weil dem 46-Jährigen für ein Engagement bei den Hanseaten die Überzeugung fehlte, wolle er lieber andere Optionen prüfen.

Bei seinem dänischen Landsmann Henriksen sei es an Mainz 05 gescheitert. Dort steht er trotz seiner Freistellung noch bis 2027 unter Vertrag. Werder soll beim ebenfalls abstiegsbedrohten Bundesligisten um die Freigabe gebeten haben und abserviert worden sein.

Mainz legt Werder Steine in den Weg

Die Rheinhessen sollen den 50-Jährigen den Berichten zufolge nur äußerst ungern zu einem direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg ziehen lassen und entsprechend eine Ablöse verlangen. Bremen soll demnach Abstand von der Personalie genommen haben.

Derzeit bereiten die bisherigen Co-Trainer Raphael Duarte und Christian Groß die Mannschaft auf die Partie beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr) vor. Nach dem 1:1 (0:0) gegen Borussia Mönchengladbach und dem zehnten Spiel in Serie ohne Sieg hatten die Verantwortlichen die Trennung von Steffen am Sonntag vollzogen.

