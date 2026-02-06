Bundesliga: Goretzka-Ersatz? Matthäus bringt RB-Star ins Spiel

Niklas Senger 06.02.2026 • 23:35 Uhr Leon Goretzka wird den FC Bayern München am Ende der Saison verlassen. TV-Experte Lothar Matthäus hat offenbar bereits einen passenden Ersatz ausgemacht.

Xaver Schlager wird RB Leipzig am Ende der Saison verlassen und seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Das teilte der Klub am Freitag offiziell mit. Laut TV-Experte Lothar Matthäus könnte sich für den Mittelfeldspieler nun eine Tür beim FC Bayern München öffnen.

„Da Leon Goretzka München verlässt, könnte Schlager gut passen. Er ist ablösefrei, international erfahren, er kennt die Bundesliga seit Jahren. Und in Leipzig ist er nicht nur für das Grobe zuständig, sondern setzt auch spielerische Akzente“, sagte Matthäus in der Bild.

Matthäus fordert „Laimers Zwilling“ beim FC Bayern

Beim FC Bayern könnte Schlager in diesem Szenario künftig wieder an der Seite von Konrad Laimer auflaufen, den er bereits aus gemeinsamen Zeiten bei RB Leipzig, RB Salzburg und der österreichischen Nationalmannschaft kennt.

„Schlager ist auf dem Platz wie Laimers Zwilling, genauso bissig und zweikampfstark“, meinte Matthäus und führte aus: „Laimer könnte sich bei Bayern auf seine Rolle als rechter Verteidiger konzentrieren, falls Schlager käme.“

Trotz des bevorstehenden Abgangs von Goretzka müsste sich Schlager im FCB-Mittelfeld aber gegen namhafte Konkurrenten wie Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic oder Tom Bischof durchsetzen. Seine möglichen Rivalen um einen Stammplatz könnte er sich bereits am kommenden Mittwoch genauer anschauen.