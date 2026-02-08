Bundesliga heute: Bayern - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 08.02.2026 • 14:30 Uhr Der FC Bayern München empfängt heute die TSG Hoffenheim. Anstoß ist um 17:30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag (08.02.2026, 17:30 Uhr) empfängt der FC Bayern München die TSG Hoffenheim in der Allianz Arena. Es ist das vierte Bundesliga-Aufeinandertreffen der beiden Teams unter den aktuellen Coaches – bislang behielt Vincent Kompany dreimal klar die Oberhand, seine Mannschaft erzielte in jedem Duell mindestens vier Treffer. Christian Ilzer wartet dagegen weiter auf seinen ersten Punkt gegen den Rekordmeister; nur gegen den 1. FC Köln ist der Österreicher ebenfalls noch ohne Zähler, dort allerdings erst nach einem Spiel.

Bayern ging erstmals seit März 2025 zweimal in Folge ohne Sieg vom Platz (ein Unentschieden, eine Niederlage) und verbuchte an den ersten drei Rückrunden-Spieltagen lediglich vier Punkte – so wenige wie zuletzt 2014/15. Die Kraichgauer reisen dagegen mit breiter Brust an: Fünf Bundesliga-Erfolge in Serie bedeuten eingestellten Vereinsrekord, zudem ist Hoffenheim das einzige Team, das 2026 noch ohne Punktverlust dasteht. Mit 42 Zählern aus 20 Partien spielt die TSG ihre beste Saisonbilanz der Klubgeschichte; nie zuvor hatte ein Tabellendritter in der Drei-Punkte-Ära zu diesem Zeitpunkt mehr Punkte gesammelt.

Torfabrik gegen Top-Jäger: Offensivzahlen und Schlüsselakteure

Bayern stellt mit 74 Treffern nach 20 Spielen die beste Offensive der Bundesliga-Historie, Hoffenheim folgt mit 43 Toren als zweitstärkstes Angriffsteam dieser Saison. Michael Olise kommt bereits auf 15 Assists – nur Thomas Müller (16 in 2021/22) lieferte zu diesem Zeitpunkt mehr Vorlagen seit Beginn der detaillierten Datenerfassung. Fraglich ist allerdings der Einsatz von Torjäger Harry Kane, der krankheitsbedingt zwei Trainingstage verpasste. Auf der Gegenseite jagt Andrej Kramaric weiter Rekorde: Mit inzwischen 134 Bundesliga-Toren – acht davon gegen Bayern, Ligaspitze unter den aktiven Spielern – rangiert der Kroate hinter Robert Lewandowski und Claudio Pizarro auf Rang drei der erfolgreichsten ausländischen Torschützen.

Personalien, Pressing-Duell und ein mögliches Torhüter-Rekordspiel

Defensiv könnte Vincent Kompany erneut auf Dayot Upamecano setzen. Beide Teams gehören mit PPDA-Werten von 9,7 (TSG) und 10,7 (FCB) ligaweit zur Spitzengruppe im Gegenpressing. Zwischen den Pfosten steht ein besonderes Jubiläum an: Manuel Neuer und Oliver Baumann begegnen sich voraussichtlich zum 27. Mal in der Bundesliga – damit würde das Torhüterduell den historischen Rekord von Immel gegen Stein einstellen. Abseits des Rasens sorgten jüngst Thomas Müllers Aussagen über ein einst diskutiertes Ronaldo-Engagement für Schlagzeilen, während Hoffenheim mit der Trennung von Marketing- und Vertriebsgeschäftsführer Tim Jost eine personelle Veränderung im Klubmanagement vollzog.

