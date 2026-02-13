Bundesliga heute: Dortmund - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 13.02.2026 • 17:30 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Borussia Dortmund geht mit 48 Punkten aus 21 Partien in den Freitag und spielt damit seine beste Bundesliga-Saison seit sieben Jahren. Unter Trainer Niko Kovac sind die Schwarz-Gelben seit 14 Ligaspielen unbesiegt und haben dabei stets das 1:0 vorgelegt – ein weiterer früher Führungstreffer würde den eingestellten Bundesliga-Bestwert von 15 Partien in Serie bedeuten.

Der 1. FSV Mainz 05 reist allerdings mit Rückenwind an: Die Rheinhessen holten 13 Zähler aus den sechs Spielen des Jahres 2026 und feierten zuletzt drei Siege am Stück. Damit kletterte das Team von Urs Fischer auf Rang 14 und zählt in diesem Kalenderjahr hinter dem BVB (16 Punkte) zu den erfolgreichsten Mannschaften der Liga.

Dortmund - Mainz LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL, Sky

: RTL, Sky Livestream : RTL+, Sky

: RTL+, Sky Liveticker: SPORT1

BVB: Schlotterbeck fehlt gesperrt

Beim BVB fehlt Kapitän Nico Schlotterbeck gelbgesperrt, doch die Statistik macht Mut: In den letzten elf Bundesligapartien ohne den Innenverteidiger blieb Dortmund ungeschlagen und sammelte 29 von 33 möglichen Punkten. Wieder einsatzfähig sind Marcel Sabitzer, Karim Adeyemi und wohl auch Yan Couto. Im Angriff trifft Serhou Guirassy derzeit nach Belieben – drei Treffer in den jüngsten zwei Ligaspielen hieven seine Saisonbilanz auf neun Tore.

Bei Mainz steht seit dem 13. Spieltag Daniel Batz im Tor und glänzt mit einer Paradenquote von 77 Prozent – Ligabestwert. Offensiv sorgt Nadiem Amiri für Schlagzeilen: Er traf in fünf Bundesligapartien in Serie und kündigte vorab selbstbewusst an, dem BVB „weh tun“ zu wollen. Zudem verlängerte Regisseur Jae-sung Lee vor wenigen Tagen seinen Vertrag, was Sportdirektor Niko Bungert ausdrücklich lobte.

Vieles spricht für Spektakel

Die jüngsten Daten sprechen für Spektakel im Signal Iduna Park: In den vergangenen neun Heimduellen kassierte Dortmund stets mindestens ein Gegentor, zugleich fielen in sieben Aufeinandertreffen beider Teams schon vor der Pause mindestens zwei Treffer.

Trotzdem ist die Bilanz klar: Der BVB gewann die letzten beiden Bundesligapartien gegen Mainz und ist seit fünf Heimspielen gegen die Rheinhessen ungeschlagen (2 Siege, drei Remis). Saisonübergreifend blieb Dortmund in 14 Bundesligaspielen vor eigenem Publikum ohne Niederlage (12 S, zwei U) und kassierte mit acht Gegentoren die wenigsten Heimtreffer der Liga.

Mainz holte aus den jüngsten fünf Auswärtsauftritten nur einen Sieg, erzielte dabei allerdings verlässlich ein Tor in der ersten Halbzeit.

Terzic als TV-Experte im Einsatz

Anstoß ist am Freitagabend um 20.30 Uhr, geleitet wird die Partie von FIFA-Schiedsrichter Tobias Welz. Fans ohne Pay-TV dürfen sich freuen: RTL überträgt den Klassiker dank des „Schnupper-Angebots“ von Sky ab 20.15 Uhr live; Ex-BVB-Coach Edin Terzic steht dabei als Experte an der Seitenlinie.

Während Dortmund im Signal Iduna Park seine makellose Heimbilanz verteidigen will, reist Mainz mit der Kampfansage von Amiri („Wir gehen ihnen auf die Nerven“) an – für den Schweizer Trainer Urs Fischer eine willkommene Portion Selbstvertrauen.

Wird Borussia Dortmund gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live bei RTL im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BVB gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream bei RTL+ verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Dortmund gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1.