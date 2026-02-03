HSV verkündet "Rekordgeldstrafe"!

Johannes Behm 03.02.2026 • 15:15 Uhr Die Alkohol-Fahrt von Jean-Luc Dompé hat Konsequenzen. Der HSV-Star erhält eine hohe Geldstrafe und bleibt vom Spielbetrieb suspendiert.

Der Hamburger SV hat gegen Flügelspieler Jean-Luc Dompé eine klubinterne Rekordgeldstrafe verhängt. Das verkündete der Bundesligist am Dienstag in einer Stellungnahme, in der auch der Franzose zu Wort kommt.

„Mir ist bewusst, dass es mit einer einfachen Entschuldigung nicht getan ist. Meiner Vorbildfunktion bin ich absolut nicht gerecht geworden“, zeigte sich der Flügelspieler schuldbewusst. „Ich habe schwerwiegende Fehler begangen und trage selbstverständlich die vollen Konsequenzen dafür.“

Die Geldstrafe, die der Klub in der Mitteilung als „HSV-Rekordgeldstrafe“ bezeichnete, befindet sich im sechsstelligen Bereich. Den Trainingsbetrieb soll Dompé in dieser Woche wieder aufnehmen. Für den Spielbetrieb bleibt er bis zu einer weiteren Bewertung ausgeschlossen.

Dompé: „Es tut mir wahnsinnig leid“