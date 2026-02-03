HSV verkündet "Rekordgeldstrafe"!

Der Hamburger SV hat gegen Flügelspieler Jean-Luc Dompé eine klubinterne Rekordgeldstrafe verhängt. Das verkündete der Bundesligist am Dienstag in einer Stellungnahme, in der auch der Franzose zu Wort kommt.
HSV verhängt Rekord-Geldstrafe
„Mir ist bewusst, dass es mit einer einfachen Entschuldigung nicht getan ist. Meiner Vorbildfunktion bin ich absolut nicht gerecht geworden“, zeigte sich der Flügelspieler schuldbewusst. „Ich habe schwerwiegende Fehler begangen und trage selbstverständlich die vollen Konsequenzen dafür.“
Die Geldstrafe, die der Klub in der Mitteilung als „HSV-Rekordgeldstrafe“ bezeichnete, befindet sich im sechsstelligen Bereich. Den Trainingsbetrieb soll Dompé in dieser Woche wieder aufnehmen. Für den Spielbetrieb bleibt er bis zu einer weiteren Bewertung ausgeschlossen.
Dompé: „Es tut mir wahnsinnig leid“
„Ich kann die Enttäuschung des Clubs, des Trainerteams und all der Fans, die mich bis hierhin immer unterstützt haben, verstehen“, wird Dompé weiter zitiert. „Es tut mir wahnsinnig leid. Auch, dass ich das Team in dieser Phase, den so wichtigen Wochen, im Stich gelassen habe.“
Der 30-Jährige war vergangene Woche im Rahmen einer Verkehrskontrolle von der Polizei angehalten worden, bei der Atemkontrolle hatten die Beamten Alkohol festgestellt.