FC Bayern: Kapitaler Bock bei Zittersieg

Benjamin Zügner 21.02.2026 • 17:30 Uhr Der FC Bayern gewinnt vor heimischer Kulisse gegen Eintracht Frankfurt. Doch die Münchner leisten sich spät einen riesigen Fehler, der Nachmittag wird zudem von einer mutmaßlichen Verletzung getrübt.

Der FC Bayern zittert sich zum nächsten Sieg in der Fußball-Bundesliga: Die Münchner besiegten Eintracht Frankfurt am Samstagnachmittag knapp mit 3:2 (2:0).

Für die Tore sorgten Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic (16.) mit einem Volleytreffer aus rund 18 Metern, bei dem Eintracht-Keeper Kaua Santos auf dem nassen Rasen in der Allianz Arena unglücklich aussah. Stümer-Star Harry Kane (20./68.) sorgte mit seinem nächsten Doppelpack für die vermeintliche Vorentscheidung - markierte derweil seine Karrieretore 501 und 502.

Doch Jonathan Burkardt verkürzte per Foulelfmeter in der 77. Minute für die Eintracht, ehe sich die Münchner Hintermannschaft spät einen kapitalen Bock leistete: Joshua Kimmich spielte einen riskanten Querpass vor das leere Tor, Minjae Kim ging dem Ball nicht entgegen und schoss unfreiwillig Arnaud Kalimuendo zwei Meter vor dem eigenen Tor an - 3:2 (86.). Doch das Comeback blieb unvollendet.

Dennoch mahnte Jamal Musiala bei Sky nach der Partie: "Da müssen wir draus lernen. So Momente können wir nicht haben. Aber es passiert. Zum Glück haben wir drei Punkte. Wir haben jetzt noch eine Woche vor dem Dortmund-Spiel, um uns das anzuschauen."

Bayern-Sorgen um Davies

Der deutsche Rekordmeister baut seinen Vorsprung an der Tabellenspitze erst einmal auf neun Punkte aus, Verfolger Borussia Dortmund kann im Topspiel (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) gegen RB Leipzig allerdings noch nachziehen.

Den knappen Erfolg trübte allerdings eine Szene um Alphonso Davies: Der kanadische Linksverteidiger setzte sich nur wenige Minuten nach der Pause auf den Boden, fasste sich an den Knöchel und musste noch auf dem Platz behandelt werden.

Zwar konnte der 25-Jährige den Platz nach kurzer Unterbrechung mit ärztlicher Begleitung eigenständig verlassen, allerdings zog sich Davies sein Trikot über die Augen - Hiroki Ito ersetzte ihn nach 50 Minuten. Musiala zeigte sich dennoch hoffnungsvoll: „Ich glaube, wie er rausgelaufen ist, bin ich positiv. Es ist traurig das zu sehen. Wir hoffen, dass es nichts Schlimmes ist.“

Neuer und Laimer raus - Musiala feierte Comeback

Kompany wollte die bevorstehende Partie beim BVB am kommenden Wochenende ausblenden, es gebe „keine Hierarchie von Spielen“, betonte der Belgier - seine Startaufstellung spiegelte das wider. Trotz einer drohenden Gelbsperre stand Joshua Kimmich in der ersten Elf, zudem gab Jamal Musiala nach mehr als zehn Monaten sein Startelf-Comeback in der Bundesliga. Jonas Urbig ersetzte wie erwartet den verletzten Kapitän Manuel Neuer im Tor.

Viel zu tun hatte der 22-Jährige aber nicht - im Gegenteil. Die Münchner drückten von Beginn an mächtig aufs Tempo und ließen Frankfurt kaum Luft zum Atmen. Die SGE versuchte zwar immer wieder, über Konter für Entlastung zu sorgen, auch diese erstickten die Bayern jedoch meistens schon im Keim. Zu allem Überfluss patzte dann auch noch Torwart Kaua Santos (16.).

Dem Frankfurter Keeper rutschte der Abschluss von Pavlovic, der nach einem geklärten Eckball direkt von der Strafraumkante abschloss, unter den Händen durch. Nur wenig später erhöhte Kane, der vor dem Spiel für die erreichte Marke von 500 Karriere-Toren geehrt worden war, ebenfalls nach einer Ecke. Für den englischen Toptorjäger war es auf seiner Jagd nach der Rekordmarke von Robert Lewandowski (41 Tore) der 27. Treffer im 23. Liga-Spiel der Saison.

Eintracht lässt Bayern zittern - Comeback bleibt unvollendet

In der zweiten Spielhälfte zeigten sich die Bayern vom Davies-Schock gänzlich unbeeindruckt. Luis Díaz (54.), Michael Olise (55.) und Kane (59.) vergaben innerhalb kürzester Zeit beste Chancen. Doch auch auf der Gegenseite wurde es plötzlich brenzlig.

Der eingewechselte Burkardt (62.) traf nach einem schnellen Gegenstoß nur den Pfosten. Wenig später foulte Kane Oscar Höjlund im Strafraum - Burkardt verwandelte. Nach dem Anschluss von Kalimuendo, dem ein böser Patzer von Minjae Kim vorausgegangen war, wurde es noch einmal spannend.

---