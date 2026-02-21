FC Bayern: Sorgen um Davies

Benjamin Zügner , Julius Schamburg 21.02.2026 • 16:47 Uhr Alphonso Davies muss im Duell mit Eintracht Frankfurt früh ausgewechselt werden. Die sorgenvollen Gesichter verheißen nichts Gutes.

Verletzungsschock beim FC Bayern!

Linksverteidiger Alphonso Davies setzte sich im Bundesliga-Duell mit Eintracht Frankfurt nur wenige Minuten nach der Halbzeitpause auf den nassen Boden in der Münchner Allianz Arena, hielt sich augenscheinlich den Knöchel - und musste in der 49. Minute vom medizinischen Team der Bayern noch auf dem Feld behandelt werden.

FC Bayern: Davies muss runter - Ito kommt

Zwar konnte der 25-Jährige den Platz nach kurzer Unterbrechung mit ärztlicher Begleitung eigenständig verlassen, allerdings zog sich Davies sein Trikot über die Augen. Sky-Kommentator Jonas Friedrich prophezeite umgehend eine ernstzunehmende Verletzung: „Es ist für den Moment Schlimmes zu befürchten für den Linksfuß.“

Trainer Vincent Kompany reagierte sofort und wechselte nach 50 Minuten Hiroki Ito für den kanadischen Nationalspieler ein.

Erst am 9. Dezember hatte Davies nach 262 Tagen Verletzungspause sein Comeback gegeben. Beim 3:1 in der Champions League gegen Sporting Lissabon wurde Davies in der 88. Minute eingewechselt.