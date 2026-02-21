FC Bayern: Sorgen um Davies

Verletzungsschock beim FC Bayern!
Bayern-Sorgen um Davies
Linksverteidiger Alphonso Davies setzte sich im Bundesliga-Duell mit Eintracht Frankfurt nur wenige Minuten nach der Halbzeitpause auf den nassen Boden in der Münchner Allianz Arena, hielt sich augenscheinlich den Knöchel - und musste in der 49. Minute vom medizinischen Team der Bayern noch auf dem Feld behandelt werden.
FC Bayern: Davies muss runter - Ito kommt
Zwar konnte der 25-Jährige den Platz nach kurzer Unterbrechung mit ärztlicher Begleitung eigenständig verlassen, allerdings zog sich Davies sein Trikot über die Augen. Sky-Kommentator Jonas Friedrich prophezeite umgehend eine ernstzunehmende Verletzung: „Es ist für den Moment Schlimmes zu befürchten für den Linksfuß.“
Trainer Vincent Kompany reagierte sofort und wechselte nach 50 Minuten Hiroki Ito für den kanadischen Nationalspieler ein.
Erst am 9. Dezember hatte Davies nach 262 Tagen Verletzungspause sein Comeback gegeben. Beim 3:1 in der Champions League gegen Sporting Lissabon wurde Davies in der 88. Minute eingewechselt.
Davies hatte sich am 23. März 2025 beim Einsatz für die kanadische Nationalmannschaft gegen die USA schwer am rechten Knie verletzt und unter anderem einen Kreuzbandriss erlitten. Nun droht die nächste Verletzung.