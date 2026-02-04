Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Bundesliga: Krösche-Spitze gegen Toppmöller

Krösche-Spitze gegen Toppmöller

SGE-Sportvorstand Markus Krösche lässt Kritik an Ex-Frankfurt-Cheftrainer Dino Toppmöller verlauten. Der 45-Jährige stört sich am Führungsstil Toppmöllers.
Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche kritisiert auf der SPOBIS die Ausbildung von Nachwuchsspielern in Deutschland und wird dabei deutlich.
Maximilian Huber
SGE-Sportvorstand Markus Krösche lässt Kritik an Ex-Frankfurt-Cheftrainer Dino Toppmöller verlauten. Der 45-Jährige stört sich am Führungsstil Toppmöllers.

Markus Krösche hat mit kritischen Sätzen über Eintracht Frankfurts ehemaligen Cheftrainer Dino Toppmöller aufhorchen lassen.

Auf der SPOBIS Conference in Hamburg wurde der 45-Jährige deutlich, als er auf Toppmöllers Führungsstil angesprochen wurde. „Man muss ehrlicherweise sagen: Wenn eine gewisse Struktur von außerhalb des Platzes fehlt, ist es schwierig, eine Struktur auch auf dem Platz zu bekommen“, befand Krösche.

Das wirft Krösche Toppmöller vor

Toppmöller wurde am 18. Januar von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden und freigestellt, neuer Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie ist seit Montag der Spanier Albert Riera.

In Hamburg beschrieb Krösche, wie sich die Mannschaft unter Toppmöllers Leitung zunehmend verselbstständigte und von einer Einheit abrückte. Der Vorwurf einer „zu langen Leine“ steht im Raum. „Wenn gewisse Richtlinien zu weit sind, dann ist es menschlich, dass vielleicht die eine oder andere Entwicklung so ist, dass man sich nicht mehr dem Kollektiv unterordnet, sondern irgendwo jeder seinen eigenen Weg geht.“

Auf dem Feld habe sich laut Krösche eine „Rette sich, wer kann‘-Mentalität“ breitgemacht, „wo wir nicht mehr als Kollektiv gearbeitet haben, sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball.“

Die Folge: Frankfurt kassierte unter Toppmöller in 18 Bundesliga-Spielen satte 39 Gegentore und rutsche Woche für Woche in einen größeren Negativstrudel. Auch unter dem Interims-Duo Dennis Schmitt und Alexander Meier kassierte Frankfurt weiter reichlich Gegentore und blieb in Pflichtspielen seit dem 13. Dezember sieglos.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite