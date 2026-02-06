Bundesliga: Pyro-Show sorgt für frühe Unterbrechung

Moritz Pleßmann 06.02.2026 • 20:55 Uhr Die Fans von Union Berlin sorgen gegen Eintracht Frankfurt für eine große Pyro-Show. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel daraufhin.

Spielunterbrechung an der Alten Försterei! Wegen einer riesigen Pyro-Show der Union-Anhänger musste das Spielgeschehen in der Bundesligapartie gegen Eintracht Frankfurt (JETZT LIVE) gestoppt werden.

Schiedsrichter Sören Storks unterbrach nach rund zehn Minuten das Spiel, nachdem sich das Stadion durch abgebrannte Pyrotechnik auf den Tribünen in dichten Nebel gehüllt hatte. Die Fortsetzung des Spiels war erst nach 6 Minuten und 45 Sekunden möglich.

Bundesliga: Union-Fans feiern Geburtstag mit Choreo

Zum 60-jährigen Bestehen von Union Berlin zeigten die Fans eine beeindruckende Choreografie über alle Tribünen des Stadions, den Gästeblock ausgenommen.