BVB: "Besondere Lösung" für Schlotterbeck?

Philipp Heinemann 23.02.2026 • 10:23 Uhr Borussia Dortmund wirbt seit Monaten um eine neuerliche Unterschrift von Nico Schlotterbeck. Ein BVB-Boss verrät, wie der Klub sich diese sichern will.

Bei Borussia Dortmund herrscht vorsichtige Hoffnung im Poker um die Zukunft von Nico Schlotterbeck. Zumindest aus den Worten von Geschäftsführer Carsten Cramer lässt sich das heraushören.

„Ich bin zuversichtlich und Nico vermittelt mir nicht das Gefühl, dass die Zuversicht unbegründet ist“, sagte der 57-Jährige im Interview mit der Bild-Zeitung.

So betonte der BVB-Boss, dass man Schlotterbeck einen Verbleib unter anderem mit einem überzeugenden Finanzpaket schmackhaft machen wolle. „Wir haben ihm attraktive Zahlen präsentiert“, sagte Cramer, der allerdings nicht auf Details eingehen wollte.

BVB-Boss zeigt Verständnis für Schlotterbeck

Der BVB wirbt seit Monaten um eine neuerliche Unterschrift Schlotterbecks, der noch bis 2027 in Dortmund unter Vertrag steht. Bislang zögert der Abwehrspieler.

Es stehe dem Spieler „natürlich zu, für sich die bestmögliche wirtschaftliche Lösung zu finden”, betonte Cramer, der einer von vier Dortmunder Geschäftsführern ist.

Doch für einen seiner wichtigsten Spieler - der mit Topklubs wie dem FC Bayern und Real Madrid in Verbindung gebracht wird - will sich Schwarz-Gelb offenbar ordentlich strecken.