BVB: Schlotterbeck? Matthäus sieht keine Eile

Nico Schlotterbecks Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund steht weiter in der Schwebe. Wenn es nach Lothar Matthäus geht, dann soll sich der BVB-Abwehrchef keinen Druck machen.
Auf der Pressekonferenz wird Dortmunds Trainer Niko Kovac zur Konstanz seiner Mannschaft befragt. Der Coach reagiert süffisant.
Justin Schroll
Nico Schlotterbecks Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund steht weiter in der Schwebe. Wenn es nach Lothar Matthäus geht, dann soll sich der BVB-Abwehrchef keinen Druck machen.

„Wir haben gar keine Neuigkeiten, die ich berichten kann, nicht heute, auch nicht morgen.“ Bei seiner wöchentlichen Bekanntgabe der Wasserstandsmeldungen bezüglich einer möglichen Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck kann Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl weiterhin keine positiven Entwicklungen ausplaudern.

„Wir sind in Gesprächen, aber es ist noch nicht so zielführend, dass ich jetzt etwas verkünden kann oder dass wir in den nächsten Tagen etwas haben“, fügte Kehl bei Sky im Vorfeld des Bundesliga-Topspiels bei RB Leipzig (2:2) hinzu.

Matthäus sieht bei Schlotterbeck keine Eile

Womöglich werden gar noch einige Wochen oder Monate ins Land ziehen, bevor feststeht, ob der Dortmunder Abwehrchef seinen 2027 auslaufenden Vertrag verlängert oder nicht – denn in Hektik verfallen müsse keine der beiden Parteien, meint Sky-Experte Lothar Matthäus.

„Nico weiß auch, dass noch eine Weltmeisterschaft ist, da kann man sich dann international nochmal zeigen“, betonte Matthäus. „Wer weiß, was da passiert. Er hat Zeit und hat keinen Druck für sich. Er weiß, dass Dortmund ihn gerne behalten würde, aber er wird natürlich alles andere abklopfen und versuchen, sich so gut wie möglich zu zeigen.“

Der 64-Jährige glaube nicht, „dass es bis März oder Ende März oder Ende Ostern eine Deadline gibt. Sie setzen sich zusammen, sind im Gespräch, und wenn sie sich nicht einig werden, wird man die Weltmeisterschaft abwarten müssen. Wenn es dann immer noch keine Einigung gibt und Nico kein anderes Angebot hat, dann bleibt er halt noch ein Jahr in Dortmund. Es besteht kein Druck, vor allem auf der Seite von Nico Schlotterback.“

