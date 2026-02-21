BVB: Schlotterbeck? Matthäus sieht keine Eile

Justin Schroll 21.02.2026 • 23:31 Uhr Nico Schlotterbecks Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund steht weiter in der Schwebe. Wenn es nach Lothar Matthäus geht, dann soll sich der BVB-Abwehrchef keinen Druck machen.

„Wir haben gar keine Neuigkeiten, die ich berichten kann, nicht heute, auch nicht morgen.“ Bei seiner wöchentlichen Bekanntgabe der Wasserstandsmeldungen bezüglich einer möglichen Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck kann Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl weiterhin keine positiven Entwicklungen ausplaudern.

„Wir sind in Gesprächen, aber es ist noch nicht so zielführend, dass ich jetzt etwas verkünden kann oder dass wir in den nächsten Tagen etwas haben“, fügte Kehl bei Sky im Vorfeld des Bundesliga-Topspiels bei RB Leipzig (2:2) hinzu.

Matthäus sieht bei Schlotterbeck keine Eile

Womöglich werden gar noch einige Wochen oder Monate ins Land ziehen, bevor feststeht, ob der Dortmunder Abwehrchef seinen 2027 auslaufenden Vertrag verlängert oder nicht – denn in Hektik verfallen müsse keine der beiden Parteien, meint Sky-Experte Lothar Matthäus.

„Nico weiß auch, dass noch eine Weltmeisterschaft ist, da kann man sich dann international nochmal zeigen“, betonte Matthäus. „Wer weiß, was da passiert. Er hat Zeit und hat keinen Druck für sich. Er weiß, dass Dortmund ihn gerne behalten würde, aber er wird natürlich alles andere abklopfen und versuchen, sich so gut wie möglich zu zeigen.“