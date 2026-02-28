BVB: Deshalb sitzt Guirassy beim Kracher gegen den FC Bayern auf der Bank

Felix Kunkel , Julius Schamburg 28.02.2026 • 18:03 Uhr Niko Kovac verzichtet in seiner Startelf gegen den FC Bayern auf Serhou Guirassy. Der BVB-Coach nennt für diese Entscheidung einen bestimmten Grund.

Gegen den FC Bayern (18.30 Uhr im LIVETICKER) setzte BVB-Trainer Niko Kovac in seiner Startelf nicht auf Serhou Guirassy. Der Angreifer saß beim Bundesliga-Topspiel zunächst nur auf der Bank, dafür begann Fábio Silva.

In der 67. Spielminute war es dann aber soweit: Der Dortmunder Angreifer kam für den Portugiesen in die Partie.

Vor der Partie erklärte Kovac die Beweggründe seiner Entscheidungen, sowohl Guirassy als auch Ramy Bensebaini anfänglich draußen zu lassen.

„Bei Serhou, beziehungsweise auch bei Ramy ist es Fastenzeit. Die sind seit zwei Wochen in der Fastenzeit und wir haben schon vier Spiele gespielt. Es kostet viel Energie, wenn du den ganzen Tag nicht essen und nicht trinken kannst. Deshalb konnte ich die Jungs heute einfach auch nicht bringen“, schilderte der Kroate bei Sky.

Gegen Bayern: BVB-Torjäger Guirassy auf der Bank

In den vergangenen Wochen zeigte sich Guirassy für Dortmund sehr treffsicher: In den letzten vier Ligaspielen gelangen ihm fünf Tore. Dennoch blieb Kovac nach eigener Aussage keine andere Wahl, als den Stürmer gegen Bayern nicht beginnen zu lassen.

„Ich geb dir mal eine Studie. Dann kannst du dir mal durchlesen, was es bedeutet, nichts zu essen, nichts zu trinken – als Hochleistungssportler. Wir haben ja auch die ganzen Daten. Man sieht schon, dass wenn die Spieler nicht essen und nicht trinken können, es Einfluss auf die Performance hat”, führte Kovac aus.

Und weiter: „Ich als Trainer muss dann auch die Verantwortung übernehmen und auf die Gesundheit meiner Spieler schauen – beziehungsweise auf die anderen, die fit sind.“