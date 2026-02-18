BVB: Schlechte Aussichten bei Schlotterbeck! Reicht es für Bayern?

Manfred Sedlbauer , Philipp Heinemann 18.02.2026 • 10:40 Uhr Borussia Dortmund muss weiter ohne seinen Abwehrchef planen - kommt Nico Schlotterbeck rechtzeitig für das Spiel gegen den FC Bayern zurück?

Borussia Dortmund wird auch in den nächsten Spielen auf Nico Schlotterbeck verzichten müssen. Nach Informationen von SPORT1 fällt der Vizekapitän des BVB auch für die kommenden Partien gegen RB Leipzig in der Bundesliga sowie gegen Atalanta Bergamo in der Champions League aus.

Schlotterbeck wird frühestens zum Liga-Kracher gegen den FC Bayern am 28. Februar wieder einsatzbereit sein. Der BVB setzt alles daran, den Abwehrchef für das wegweisende Duell fit zu bekommen.

Die Dortmunder hoffen mit Blick auf das Bayern-Spiel auch auf eine Rückkehr des ebenfalls verletzten Emre Can.

Schlotterbeck? Das sagen Kehl und Kovac

Schlotterbeck laboriert an muskulären Problemen und verpasste bereits das Playoff-Hinspiel gegen Bergamo (2:0) am Dienstag.

Entwarnung könne er noch nicht geben, erklärte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl: „Wir werden schauen, welche Spieler uns am Samstag noch zur Verfügung stehen.“ Schlotterbeck ist einer von mehreren Ausfällen in der BVB-Defensive. Unter anderem Niklas Süle und Can fehlten zuletzt.

Süle werde „etwas länger brauchen als die anderen beiden“, sagte Dortmunds Trainer Niko Kovac nach dem Erfolg gegen Atalanta, bei dem er auf den erst 18-jährigen Luca Reggiani setzte.