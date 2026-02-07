Borussia Dortmund muss für mehrere Wochen auf Emre Can verzichten. Der Kapitän kämpft erneut mit Adduktorenproblemen und könnte auch das Spitzenspiel der Bundesliga gegen Bayern München am 28. Februar noch verpassen.
BVB-Star fällt wochenlang aus
Emre Can hatte bereits zu Saisonbeginn länger gefehlt, nun fällt er erneut aus.
Bereits zu Saisonbeginn hatte Can 13 Pflichtspiele lang gefehlt.
Nach dem Abschied von Aaron Anselmino wächst die Personalnot in der Dortmunder Innenverteidigung. Dort stehen nach der Verletzung von Filippo Mane noch Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton und Niklas Süle zur Verfügung. Auch Ramy Bensebaini kann innen spielen.
Neben Can und Mane fallen auch Karim Adeyemi und Marcel Sabitzer gegen Wolfsburg verletzungsbedingt aus. Yan Couto fehlt krankheitsbedingt (Wolfsburg - Dortmund JETZT im LIVETICKER).