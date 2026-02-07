Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

BVB-Star fällt wochenlang aus

BVB-Star fällt wochenlang aus

Emre Can hatte bereits zu Saisonbeginn länger gefehlt, nun fällt er erneut aus.
Niko Kovac reagiert auf den Meisterschaftskampf, erklärt die Lauerstellung des BVB und mahnt, dass man nur eine Chance habe, wenn man den Abstand nach unten hält.
SID
Emre Can hatte bereits zu Saisonbeginn länger gefehlt, nun fällt er erneut aus.

Borussia Dortmund muss für mehrere Wochen auf Emre Can verzichten. Der Kapitän kämpft erneut mit Adduktorenproblemen und könnte auch das Spitzenspiel der Bundesliga gegen Bayern München am 28. Februar noch verpassen.

Bereits zu Saisonbeginn hatte Can 13 Pflichtspiele lang gefehlt.

Nach dem Abschied von Aaron Anselmino wächst die Personalnot in der Dortmunder Innenverteidigung. Dort stehen nach der Verletzung von Filippo Mane noch Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton und Niklas Süle zur Verfügung. Auch Ramy Bensebaini kann innen spielen.

Neben Can und Mane fallen auch Karim Adeyemi und Marcel Sabitzer gegen Wolfsburg verletzungsbedingt aus. Yan Couto fehlt krankheitsbedingt (Wolfsburg - Dortmund JETZT im LIVETICKER).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite