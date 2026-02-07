BVB-Star fällt wochenlang aus

SID 07.02.2026 • 14:55 Uhr Emre Can hatte bereits zu Saisonbeginn länger gefehlt, nun fällt er erneut aus.

Borussia Dortmund muss für mehrere Wochen auf Emre Can verzichten. Der Kapitän kämpft erneut mit Adduktorenproblemen und könnte auch das Spitzenspiel der Bundesliga gegen Bayern München am 28. Februar noch verpassen.

Bereits zu Saisonbeginn hatte Can 13 Pflichtspiele lang gefehlt.