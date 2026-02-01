Traumtor in letzter Minute! Stuttgart siegt

SID 01.02.2026 • 17:25 Uhr Durch ein Tor in der letzten Minute siegt der VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg. Stuttgart vergibt einige Chancen, dann sticht der Joker.

Der VfB Stuttgart hat im Kampf um die Champions-League-Plätze dank Joker Ermedin Demirovic den erhofften Sieg gefeiert. Der Pokalsieger gewann gegen den SC Freiburg in der Bundesliga verdient mit 1:0 (0:0) und rückte in der Tabelle auf den vierten Platz vor.

Der kurz zuvor eingewechselte Ex-Freiburger Demirovic traf im Baden-Württemberg-Derby in der 90. Minute per Volley zum umjubelten Siegtreffer.

Die Stuttgarter blieben vor den Wochen der Wahrheit auch im siebten Spiel in Folge in der Liga ungeschlagen (fünf Siege). Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß sammelte zudem vor dem Pokal-Viertelfinale am Mittwoch bei Zweitligist Holstein Kiel und den Play-offs in der Europa League gegen Celtic Glasgow (19. und 26. Februar) weiteres Selbstvertrauen.

Freiburg, das sich direkt fürs Achtelfinale der Europa League qualifiziert hat, verliert auf Tabellenrang sieben immer mehr den Anschluss an die Europacupplätze.

Bundesliga: Stuttgart rennt lange an

Nach dem 3:2 in der Europa League gegen Bern veränderte Hoeneß sein Team auf sieben Positionen. „Wir müssen die Belastung verteilen in diesen Wochen“, sagte der angeschlagene VfB-Coach bei DAZN. Zudem müsse man „die Spannung hochhalten“.

Zunächst plätscherte die Partie jedoch dahin. Der VfB benötigte 20 Minuten für die erste Chance: Josha Vagnoman scheiterte per Kopf am stark reagierenden Noah Atubolu. Dies war offenbar der Startschuss für die Schwaben, die nun aktiver, dominanter und gefährlicher wurden.

Matthias Ginter rettete gegen Deniz Undav auf der Linie (28.). Der Nationalstürmer hätte kurz darauf jedoch die Führung besorgen müssen, als er völlig freistehend verzog. Auch in der Folge hatte der umtriebige Undav mit seinen Abschlüssen zunächst kein Glück. Zudem war Atubolu gegen Nikolas Nartey zur Stelle.

Freiburg konnte sich in dieser Phase kaum befreien. Allerdings vergab Derry Scherhant bei einem Konter kurz vor der Pause die große Möglichkeit zum 0:1. Ein langer Ball hatte genügt, um die VfB-Abwehr auszuhebeln.