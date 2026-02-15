Diomande zum FC Bayern? Das sagt der RB-Star

Julius Schamburg 15.02.2026 • 15:56 Uhr Der FC Bayern soll Yan Diomande von RB Leipzig auf dem Radar haben. Der 19 Jahre alte Shootingstar äußert sich zu den Gerüchten und schwärmt von Jürgen Klopp.

Yan Diomande wurde in jüngster Vergangenheit immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht. Nun hat der Senkrechtstarter von RB Leipzig die Gerüchte kommentiert.

In einem Interview mit der Bild-Zeitung sagte Diomande: „Es ist immer schön, so etwas zu hören. Aber ich habe mit keinem von den Bayern gesprochen.“

Macht der FC Bayern bei Diomande ernst?

Es sei aber auch noch der richtige Zeitpunkt. „Ich bin glücklich hier in Leipzig und möchte weiterhin voll fokussiert sein“, stellte Diomande klar.

Das Thema Diomande und Bayern könnte aber in Zukunft noch heiß werden. Womöglich schon im Sommer? In dieser Hinsicht erteilte Oliver Mintzlaff, Aufsichtsratsvorsitzender bei den Bullen, eine recht deutliche Absage.

„Ich als Aufsichtsratschef würde sagen, er ist auch nächste Saison sicher bei uns – auch wenn es ein Angebot von 80 oder 90 Millionen geben sollte", ließ der 50-Jährige im Januar durchblicken. Auf eine entsprechende Nachfrage sagte er zudem: „Es ist noch keiner gekommen.“

Diomande schwärmt von Klopp

Mit Red-Bull-Funktionär Jürgen Klopp befindet sich Diomande stets im Austausch: „Wir reden immer mal wieder miteinander. Er sagt, ich soll bescheiden bleiben und weiter hart arbeiten.“

Seit dem 1. Januar 2025 ist Klopp als Head of Global Soccer bei Red Bull tätig. Sein Traineramt beim FC Liverpool legte er im Sommer 2024 nieder. „Es war immer mein Traum, in einer seiner Mannschaften zu spielen“, verriet Diomande.

Auch wenn der Ivorer nicht direkt von Klopp trainiert wird, bedeutet ihm die Zusammenarbeit viel. „Ihm jetzt so nah zu sein, mit ihm zu sprechen, ihm die Hand zu geben, das ist verrückt. Er ist eine Legende. Manchmal fühle ich mich wie in einem Film“, schwärmte Diomande.