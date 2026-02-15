Effenberg geht mit DFB-Talent hart ins Gericht

Johannes Vehren 15.02.2026 • 17:07 Uhr Seit einigen Wochen gibt es Transfergerüchte um DFB-Talent Rocco Reitz. Top-Klubs sollen Interesse an dem Kapitän von Borussia Mönchengladbach haben. Darüber ist SPORT1-Experte Stefan Effenberg sehr irritiert.

Große Verwunderung bei Stefan Effenberg! Als im Doppelpass auf SPORT1 über die aktuelle Lage von Borussia Mönchengladbach gesprochen wurde, rückten zwischenzeitlich die Transfergerüchte um Kapitän Rocco Reitz in den Mittelpunkt. Diese konnte der SPORT1-Experte gar nicht verstehen.

Er ging mit dem 23-Jährigen hart ins Gericht: „Leipzig und andere Top-Klubs haben Interesse an Rocco Reitz, aber eigentlich musst du dafür gute Leistungen bringen.“

Reitz? „Er ist seit mehreren Wochen in einem Tief“

Effenberg führte weiter aus: „Ich finde, die bringt er nicht und dass ihn die Kapitänsbinde belastet.“ Reitz übernahm die Position im vergangenen Sommer von Jonas Omlin sowie Julian Weigl.

„Wenn du ein junger Spieler bist, musst du jemanden an deiner Seite haben, der dich führt. Aber er muss die anderen führen und schwankt in seinen Leistungen“, hinterfragt der 57-Jährige diesen Schritt und betont: „Er ist seit mehreren Wochen in einem Tief. Deswegen hat mich das Interesse gewundert.“

Babbel sieht in Reitz großes Potenzial

Markus Babbel pflichtete Effenberg bei und meinte, dass Reitz es nicht schaffen würde, die Leistungen, die er bis zum Sommer als Kapitän der deutschen U21-Nationalmannschaft geliefert hat, auch in der Bundesliga für Gladbach auf den Platz zu bringen. Für die A-Nationalmannschaft hat Reitz noch kein Spiel absolviert, wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann aber schon nominiert.

„Seine Leistungen sind schwankend. Er ist ein guter Junge, der völlig klar in der Birne ist. Bei Gladbach zeigt er nicht immer das, was er draufhat“, sagte der Europameister von 1996 und fügte hinzu: „Er hat richtig viel Potenzial, aber kann es in dieser Mannschaft nicht immer voll ausschöpfen.“

Europameister zweifelt an Gladbach-Bossen

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge besitzt Reitz eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Darüber kursieren unterschiedliche Informationen. Wie die Bild berichtete, soll sich die Klausel auf 20 Millionen belaufen. Sky hingegen taxiert sie auf 28 Millionen.