Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
HANDBALL-EM
WINTERSPORT
US-SPORT
TENNIS
DARTS
BASKETBALL
EISHOCKEY
MOTORSPORT
AFRIKA-CUP
MEHR
Mehr
Transfermarkt>

Fußballtransfers: Leipzig hat offenbar Gladbach-Star Reitz im Visier

Leipzig hat offenbar Reitz im Visier

RB Leipzig strebt offenbar die Verpflichtung von Rocco Reitz an. Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach könnte zu einem der teuersten Abgänge der Vereinsgeschichte werden.
SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger erlebte den 5:1-Sieg der Bayern gegen RB Leipzig im Stadion - und enthüllt im Nachhinein kuriose Szenen im Kabinengang. Darunter: Jürgen Klopp, Michael Olise und die Leipziger Polizei.
Benedikt Lohr
RB Leipzig strebt offenbar die Verpflichtung von Rocco Reitz an. Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach könnte zu einem der teuersten Abgänge der Vereinsgeschichte werden.

RB Leipzig soll Rocco Reitz als Top-Transferziel für den kommenden Sommer ins Visier genommen haben.

Nach Informationen von Sky Sport zeigen die RB-Verantwortlichen – darunter auch Jürgen Klopp (Global Head of Soccer) – großes Interesse an Reitz.

RB Leipzig: Reitz als möglicher Kampl-Nachfolger

Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach soll die Abgänge von Kevin Kampl, der seine Karriere beendet hat, und Xaver Schlager, dessen Vertrag ausläuft, kompensieren.

Reitz hat in dieser Saison alle Pflichtspiele für Gladbach absolviert und soll eine Ausstiegsklausel über 28 Millionen Euro besitzen.

Auch Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Brighton & Hove Albion haben offenbar konkrete Signale für ein Engagement des Mittelfeldspielers gesendet.

Gladbachs Vizekapitän gilt als technisch versiert, laufstark und vielseitig einsetzbar. Er kann sowohl defensiv als auch offensiv Akzente setzen und ist erfahren genug, um sofort Verantwortung im zentralen Mittelfeld zu übernehmen.

Zweitteuerster Abgang in Gladbachs Geschichte

In bislang 90 Pflichtspielen Gladbach erzielte er acht Tore und bereitete sieben weitere vor.

Ein Wechsel zu RB Leipzig könnte ihn nach Granit Xhaka (45 Millionen Euro) zum zweitteuersten Abgang in der Vereinsgeschichte von Gladbach machen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite