Fußballtransfers: Leipzig hat offenbar Gladbach-Star Reitz im Visier

Benedikt Lohr 19.01.2026 • 17:14 Uhr RB Leipzig strebt offenbar die Verpflichtung von Rocco Reitz an. Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach könnte zu einem der teuersten Abgänge der Vereinsgeschichte werden.

RB Leipzig soll Rocco Reitz als Top-Transferziel für den kommenden Sommer ins Visier genommen haben.

Nach Informationen von Sky Sport zeigen die RB-Verantwortlichen – darunter auch Jürgen Klopp (Global Head of Soccer) – großes Interesse an Reitz.

RB Leipzig: Reitz als möglicher Kampl-Nachfolger

Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach soll die Abgänge von Kevin Kampl, der seine Karriere beendet hat, und Xaver Schlager, dessen Vertrag ausläuft, kompensieren.

Reitz hat in dieser Saison alle Pflichtspiele für Gladbach absolviert und soll eine Ausstiegsklausel über 28 Millionen Euro besitzen.

Auch Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Brighton & Hove Albion haben offenbar konkrete Signale für ein Engagement des Mittelfeldspielers gesendet.

Gladbachs Vizekapitän gilt als technisch versiert, laufstark und vielseitig einsetzbar. Er kann sowohl defensiv als auch offensiv Akzente setzen und ist erfahren genug, um sofort Verantwortung im zentralen Mittelfeld zu übernehmen.

Zweitteuerster Abgang in Gladbachs Geschichte

In bislang 90 Pflichtspielen Gladbach erzielte er acht Tore und bereitete sieben weitere vor.