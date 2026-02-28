BVB-Einzelkritik: Drei Lichtblicke bei Pleite gegen Bayern

Manfred Sedlbauer 01.03.2026 • 00:30 Uhr Borussia Dortmund verliert den Klassiker gegen den FC Bayern. Dennoch zeigt die Mannschaft von Niko Kovac eine überwiegend gute Leistung. Die SPORT1-Einzelkritik.

Borussia Dortmund verliert den FC Bayern nach der 2:3-Niederlage im Klassiker immer weiter aus den Augen. Der Rückstand auf den Rekordmeister an der Tabellenspitze der Bundesliga beträgt nunmehr elf Punkte.

Trotz der Niederlage überzeugten Gregor Kobel, Daniel Svensson und Marcel Sabitzer. Nico Schlotterbeck dagegen erlebte einen irrsinnigen Abend mit Licht und Schatten. Die Noten der BVB-Stars in der SPORT1-Einzelkritik.

BVB: Kobel nach Patzer wieder voll da

GREGOR KOBEL: Strahlte nach seinem Patzer in Bergamo viel Sicherheit aus. Keine Probleme beim halbhohen Versuch von Olise (16.). Auch bei Kimmichs Distanzschuss auf dem Posten (24.). Wichtig, dass er den Versuch von Kimmich festhielt (45.). Beim ersten und dritten Gegentreffer ohne Abwehrchance, beim Elfmeter noch mit den Fingerspitzen am Ball. Trotz guter Leistung musste er dreimal hinter sich greifen. SPORT1-Note: 2

NICO SCHLOTTERBECK: Licht und Schatten. Nach seinen muskulären Problemen zurück in der ersten Elf. Hatte zu Beginn Startschwierigkeiten: Erst schlampig bei einer Spielverlagerung (4.), dann zu behäbig und zögerlich in der Klärung gegen Gnabry (5.). Heftiges Tackling gegen Stanisic: Er traf zwar zuerst den Ball, dann aber auch mit gestrecktem Bein den Münchener – war mit Gelb gut bedient (20.). Setzte sich beim 1:0 stark gegen Tah und Kane durch und köpfte zur BVB-Führung ein (26.).

Cleverer Mini-Schubser gegen Gnabry (45.). Beim Ausgleich stimmte die Zuordnung nicht. Ließ das Bein stehen und verschuldete so den Elfmeter zur Münchner Führung (69.) – unnötig, aber im Glück, dass er nicht mit Gelb-Rot vom Platz flog. SPORT1-Note: 4

WALDEMAR ANTON: Verfolgte Kane auch mal bis in die bayerische Hälfte. Wenn es sein musste, stoppte er den Engländer auch mal mit unfairen Mitteln. Schob auch sonst fleißig durch, bis ins Mittelfeld. Auch er konnte Kane nicht am Ausgleich hindern. Probierte sich im Spielaufbau, allerdings fand keiner seiner langen Bälle einen Mitspieler. Gute Balleroberung vor dem Ausgleich zum 2:2. SPORT1-Note: 4

Verletzungsschock um Can

EMRE CAN (bis 45.): Verhinderte mit einer sehr wichtigen Grätsche den Steckpass auf Gnabry – der Münchener wäre durch gewesen (2.). Dann der doppelte Schreckmoment: Erst als er sich nach einem Zweikampf mit Laimer vertrat und liegen blieb (12.), dann kurz vor Pause, als er in Folge eines Laufduell mit Laimer (40.) und einer kurzen Behandlungspause schließlich vom Feld humpelte und für Bensebaini raus musste. Gewann bis zu seiner Auswechslung jeden Bodenzweikampf. SPORT1-Note: 3

DANIEL SVENSSON: Bester Dortmunder an diesem Abend. Fand mit einem stark getretenen Freistoß den Kopf von Schlotterbeck – 1:0 (26.). Hatte mit dem etwas glücklosen Olise die denkbar schwierigste Aufgabe an diesem Abend – viel kreieren konnte der Münchner allerdings nicht. Auch, weil er dem Franzosen ständig auf den Beinen stand und ihn so entnervte. Tauchte in der Schlussphase auch häufiger vorne auf und wurde prompt belohnt: Erzielte mit einer tollen Direktabnahme den Ausgleich (83.). Nur einmal ließ er etwas zu - und prompt gingen die Bayern erneut in Führung. Schrammte deshalb nur knapp an der glatten 1 vorbei. SPORT1-Note: 1,5

YAN COUTO: Ersetzte den gesperrten Ryerson. Lieferte sich intensive Duelle mit Díaz, bekam den Offensivspieler aber über die Dauer des Spiels immer besser in den Griff. Wichtig, dass er Laimer den Ball noch vom Fuß spitzelte (33.). Grätschte unter tosendem Beifall Kane den Ball vom Schlappen und ballte die Faust (45.). Hob beim Ausgleich das Abseits auf (54.). Sein Schlenzer ging knapp am Bayern-Kasten vorbei (65.). Leitete den Ausgleichstreffer von Svensson ein. SPORT1-Note: 3

BVB-Mittelfeld kann überzeugen

FELIX NMECHA (bis 75.): So wichtig im Dortmunder Umschaltspiel. Und in den Zweikämpfen resolut und aggressiv. Heizte mit seinen mutigen Tacklings den BVB-Fans ein. Starker Steckpass auf Svensson, der aber nicht mehr richtig zum Abschluss kam (50.). Musste in der Schlussviertelstunde weichen. Für ihn kam Bellingham. SPORT1-Note: 3

MARCEL SABITZER: Zweikampfstark, lauf- und antrittsstark. Sorgte für viel Stabilität im Mittelfeld und schob immer wieder von hinten an. War überall auf dem Platz zu finden und bereitete den zwischenzeitlichen Ausgleich mit einer Halbfeld-Flanke vor (83.). SPORT1-Note: 2,5

MAXIMILIAN BEIER (bis 75.): Präsentierte sich sehr spritzig und meist gedankenschneller als seine Gegenspieler. Schöne Ballmitnahme bei einem Dortmunder Konter, womit er Laimer aussteigen ließ. Gefährlich wurde es allerdings nicht (13.). Extrem engagiert, lief auch mal Urbig an und zwang ihn so zu einem Fehler. Scheiterte nach einem schönen Umschaltmoment mit einem Drehschuss an Urbig (34.), nach der Pause zielte er etwas zu hoch (55.). Leistete fleißige Defensiv-Unterstützung für Couto. SPORT1-Note: 3

KARIM ADEYEMI (bis 75.): Das erste Mal seit Anfang des Monats (3:2 gegen Heidenheim) zurück in der ersten Elf. Starke Leistung des Offensivspielers: Sehr umtriebig, machte mit seinem Speed ordentlich Alarm. Holte mit einem Lauf gegen Upamecano den Freistoß heraus, der zur Dortmunder Führung führte (26.). Auch in der zweiten Hälfte bereitete er der Bayern-Abwehr große Probleme. So wie in der 55. Minute, als er alle stehen ließ und mit Auge auf Couto ablegte – knapp vorbei. Machte später Platz für Brandt (75.). SPORT1-Note: 3

Unglücklicher Abend für Guirassy-Ersatz

FÁBIO SILVA (bis 67.): Durfte für Serhou Guirassy von Beginn an ran. Hatte einen schweren Stand gegen Tah und Upamecano – prallte immer wieder an den Münchnern ab. Viel gelingen wollte ihm nicht. Stellte sich aber voll in den Dienst der Mannschaft und arbeitete auch defensiv gut mit. Nach etwas mehr als einer Stunde hatte er Feierabend - für ihn kam Guirassy. SPORT1-Note: 4

Ab 45.+5 RAMY BENSABAINI: Der Unglücksrabe von Bergamo ersetzte den verletzten Can. Fügte sich nahtlos ein, leistete sich keinen Fehler und ließ Díaz nicht zur Entfaltung kommen. Bei seinem Flanken-Versuch auf Guirassy wäre mehr drin gewesen (82.). Konnte das Trauma aus der Champions League überwinden. SPORT1-Note: 3

Ab 67. SERHOU GUIRASSY: Sollte das Spiel zugunsten des BVB drehen, doch auch ihm erging es ähnlich wie Silva. Tah machte es ihm enorm schwer. Sein einziger Abschluss ging knapp am Bayern-Tor vorbei – den hatte er nicht gut getroffen (82.). SPORT1-Note: Ohne Bewertung.

Youngster feiert Profidebüt

Ab 75. JULIAN BRANDT: Kam für Adeyemi in die Partie. Nach einem BVB-Konter mit einem überlegten Rückpass auf Guirassy in den Rücken der Abwehr – der Versuch ging knapp am Tor vorbei (86.). Später bediente er Inacio, der den Ball nicht perfekt kontrolliert bekam. SPORT1-Note: Ohne Bewertung.

Ab 75. SAMUELE INÁCIO: Profidebüt für den italienischen Youngster. Tankte sich gleich in der ersten Aktion an der Seitenlinie durch. Genoss jede Sekunde und peitschte die Fans auf der Süd in der Schlussphase an. Keine perfekte Annahme bei einem Pass von Brandt – da wäre mehr drin gewesen (90.). SPORT1-Note: Ohne Bewertung.